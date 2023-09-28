As memórias de quem viveu a era de ouro de ferrovia no ES

Em um novo episódio da websérie que retrata a história da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) no Espírito Santo, A Gazeta ouviu ex-trabalhadores que operaram no sistema ferroviário capixaba nas mais diversas áreas, antes e depois da privatização da linha férrea, em 1996.
Para essas pessoas, mesmo quando a rotina era pesada, a lembrança é carregada de boas memórias pelo que a ferrovia representou, tanto profissionalmente quanto para o desenvolvimento do Estado.
É um pouco do que revelam antigos funcionários no segundo episódio da websérie, como o ex-mecânico Nerci Ribeiro Euzito, que hoje marca ponto como taxista perto da antiga estação da sede de Cachoeiro de Itapemirim. A parada de trem se tornou museu, e é ali que ele, também filho de um ex-ferroviário, lida com as saudades quando encontra velhos amigos.