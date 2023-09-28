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Novo episódio

As memórias de quem viveu a era de ouro de ferrovia no ES

Com experiência nas mais diversas áreas, profissionais que atuaram na estrada de ferro relembram rotina em vídeo de websérie
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

28 set 2023 às 08:32

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 08:32

Em um novo episódio da websérie que retrata a história da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) no Espírito Santo, A Gazeta ouviu ex-trabalhadores que operaram no sistema ferroviário capixaba nas mais diversas áreas, antes e depois da privatização da linha férrea, em 1996. 

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Para essas pessoas, mesmo quando a rotina era pesada, a lembrança é carregada de boas memórias pelo que a ferrovia representou, tanto profissionalmente quanto para o desenvolvimento do Estado. 
É um pouco do que revelam antigos funcionários no segundo episódio da websérie, como o ex-mecânico Nerci Ribeiro Euzito, que hoje marca ponto como taxista perto da antiga estação da sede de Cachoeiro de Itapemirim. A parada de trem se tornou museu, e é ali que ele, também filho de um ex-ferroviário, lida com as saudades quando encontra velhos amigos. 
Matéria especial sobre ferrovias
O ex-mecânico Nerci Ribeiro Euzito em museu ferroviário de Cachoeiro de Itapemirim: memórias Crédito: Fernando Madeira

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