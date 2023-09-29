ES abre edital para comprar até 908 kg de peixes e mariscos para palácios

Moqueca de badejo com camarão, prato típico da culinária capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva

governo do Estado abriu edital para comprar até 908 quilos de peixes e mariscos. Segundo a publicação no Diário Oficial do Estado, a ação, promovida pela Secretaria de Estado de Governo, visa atender as necessidades de funcionamento do Palácio Anchieta e da residência oficial do governo, na Praia da Costa. O preço máximo admitido para essa licitação é de R$ 62.184,12.

A coluna acessou o edital. A Secretaria de Estado de Governo informa, no documento, que a compra se faz necessária por “ocorrer um aumento significativo no número de eventos e solenidades com ministros e autoridades, para discutirem investimentos a serem realizados em todo o Estado do Espírito Santo para os próximos anos”.

E não será tudo comprado de uma vez, segundo a pasta. “Considerando ainda que a contratação do objeto em tela dispõe de atributos verificados em contratos de natureza continuada, é fundamental ressaltar que só é (sic) adquirido os produtos que de fato são utilizados, ou seja, sob demanda, não representando necessariamente o custo a ser desembolsado pelo Estado”, afirma textualmente o edital.

Há exigências de como os alimentos devem ser entregues: “Os peixes e mariscos poderão ser solicitados em cortes ou inteiros, devendo ser entregues limpos sem escamas e eviscerados e embalados em temperatura ideal para conservação, de forma a garantir e assegurar a qualidade do produto até o seu preparo e consumo final”.

De acordo com a secretaria, esta é a previsão de consumo para 12 meses.

O QUE SERÁ COMPRADO

atum: 16 kg



camarão sem tripa: 40 kg

camarão VG: 40 kg

camarão pistola: 95 kg

camarão-rosa grande: 20 kg

camarão-rosa médio: 10 kg

camarão rosinha: 10 kg

camarão-sete barbas: 40 kg

lula (inteira ou anel): 10 kg

badejo: 390 kg

budião: 20 kg

cação: 16 kg

garoupa: 25 kg

papa-terra: 16 kg

pescada em filé: 30 kg

tilápia em filé: 5 kg

polvo inteiro: 5 kg

salmão: 40 kg

siri desfiado: 60 kg