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Leonel Ximenes

ES abre edital para comprar até 908 kg de peixes e mariscos para palácios

Previsão de consumo desses produtos, no Palácio Anchieta e na residência oficial da Praia da Costa, é para um ano

Públicado em 

29 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Moqueca de badejo com camarão do restaurante São Pedro. O restaurante no bairro Praia do Suá completa este mês 68 anos.
Moqueca de badejo com camarão, prato típico da culinária capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva
O governo do Estado abriu edital para comprar até 908 quilos de peixes e mariscos. Segundo a publicação no Diário Oficial do Estado, a ação, promovida pela Secretaria de Estado de Governo, visa atender as necessidades de funcionamento do Palácio Anchieta e da residência oficial do governo, na Praia da Costa. O preço máximo admitido para essa licitação é de R$ 62.184,12.
A coluna acessou o edital. A Secretaria de Estado de Governo informa, no documento, que a compra se faz necessária por “ocorrer um aumento significativo no número de eventos e solenidades com ministros e autoridades, para discutirem investimentos a serem realizados em todo o Estado do Espírito Santo para os próximos anos”.
E não será tudo comprado de uma vez, segundo a pasta. “Considerando ainda que a contratação do objeto em tela dispõe de atributos verificados em contratos de natureza continuada, é fundamental ressaltar que só é (sic) adquirido os produtos que de fato são utilizados, ou seja, sob demanda, não representando necessariamente o custo a ser desembolsado pelo Estado”, afirma textualmente o edital.

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Há exigências de como os alimentos devem ser entregues: “Os peixes e mariscos poderão ser solicitados em cortes ou inteiros, devendo ser entregues limpos sem escamas e eviscerados e embalados em temperatura ideal para conservação, de forma a garantir e assegurar a qualidade do produto até o seu preparo e consumo final”.
De acordo com a secretaria, esta é a previsão de consumo para 12 meses.

O QUE SERÁ COMPRADO

  •  atum: 16 kg
 camarão sem tripa: 40 kg
 camarão VG: 40 kg
 camarão pistola: 95 kg
 camarão-rosa grande: 20 kg
 camarão-rosa médio: 10 kg
 camarão rosinha: 10 kg
 camarão-sete barbas: 40 kg
 lula (inteira ou anel): 10 kg
 badejo: 390 kg
 budião: 20 kg
 cação: 16 kg
 garoupa: 25 kg
 papa-terra: 16 kg
 pescada em filé: 30 kg
tilápia em filé: 5 kg
 polvo inteiro: 5 kg
 salmão: 40 kg
 siri desfiado: 60 kg
 sururu: 20 kg

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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