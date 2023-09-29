ES abre edital para comprar até 908 kg de peixes e mariscos para palácios

O governo do Estado
abriu edital para comprar até 908 quilos de peixes e mariscos. Segundo a publicação no Diário Oficial do Estado, a ação, promovida pela Secretaria de Estado de Governo, visa atender as necessidades de funcionamento do Palácio Anchieta
e da residência oficial do governo, na Praia da Costa. O preço máximo admitido para essa licitação é de R$ 62.184,12.
A coluna acessou o edital. A Secretaria de Estado de Governo informa, no documento, que a compra se faz necessária por “ocorrer um aumento significativo no número de eventos e solenidades com ministros e autoridades, para discutirem investimentos a serem realizados em todo o Estado do Espírito Santo para os próximos anos”.
E não será tudo comprado de uma vez, segundo a pasta. “Considerando ainda que a contratação do objeto em tela dispõe de atributos verificados em contratos de natureza continuada, é fundamental ressaltar que só é (sic) adquirido os produtos que de fato são utilizados, ou seja, sob demanda, não representando necessariamente o custo a ser desembolsado pelo Estado”, afirma textualmente o edital.
Há exigências de como os alimentos devem ser entregues: “Os peixes e mariscos poderão ser solicitados em cortes ou inteiros, devendo ser entregues limpos sem escamas e eviscerados e embalados em temperatura ideal para conservação, de forma a garantir e assegurar a qualidade do produto até o seu preparo e consumo final”.
De acordo com a secretaria, esta é a previsão de consumo para 12 meses.
camarão-rosa grande: 20 kg
camarão-rosa médio: 10 kg
camarão-sete barbas: 40 kg
lula (inteira ou anel): 10 kg