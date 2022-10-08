Síndrome da gordura dolorosa: o que é a doença confundida com obesidade

Pouco conhecida e frequentemente confundida com obesidade, o lipedema é uma doença progressiva caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em regiões específicas do corpo, como pernas, braços, joelhos e coxas. Também chamada de "síndrome da gordura dolorosa", afeta quase que exclusivamente mulher es. No Brasil, 5 milhões provavelmente convivem com a doença sem saber e, dessa forma, não recebem tratamento adequado, segundo dados da ONG Movimento Lipedema.

“O lipedema é uma doença do tecido adiposo com caráter genético e influências ambientais. O estrogênio tem papel importante, por isso as mulher es são as mais acometidas. O início dos sintomas se dá associado a fases importantes da vida da mulher , como puberdade, gravidez e menopausa. A doença é caracterizada por uma deposição desproporcional de gordura nos membros, principalmente nas pernas”, explica a dermatologista Lyvia Salem, que é membro da ONG Movimento Lipedema

A médica, inclusive, tem o diagnóstico da doença, descoberto por ela mesmo em 2019, após se aprofundar no assunto. Hoje, ela ajuda outras mulher es que sofrem com o problema. E acrescenta que, ao contrário da obesidade, no lipedema o excesso de gordura não se distribui pelo corpo todo.

Diferenças no corpo causadas pela obesidade e pelo lipedema Crédito: Movimento Lipedema/Instragram

Incluído no Código Internacional de Doenças (CID 11) no início deste ano, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o lipedema tem como principais características: dores frequentes nas regiões das pernas, dos quadris, dos braços e antebraços, que ficam mais grossos e desproporcionais em comparação ao restante do corpo. Além disso, a mulher pode apresentar hematomas por qualquer movimento mais brusco. Isto acontece porque a doença provoca reação inflamatória em células de gordura nessas regiões.

Quem sofre com lipedema também tem tendência a desenvolver varizes, hematomas ou aumento de inchaço na panturrilha durante a segunda metade do dia.

“Frequentemente, o lipedema está associado à obesidade. Por se tratar de aumento de gordura nos membros, muitos acreditam que basta fazer exercício e se alimentar melhor que a gordura diminuirá. Porém, a doença não responde à dieta, ao exercício e nem mesmo à cirurgia bariátrica”, destaca Lyvia.

De acordo com a médica, a doença foi negligenciada por muitos anos. Apesar de ter sido descrita pela primeira vez em 1940, somente em 2018 foi reconhecida pela OMS como doença. Além disso, também é muito confundida com celulite, enquanto suas dores podem ser confundidas com as de fibromialgia.

HOMENS PODEM SER ACOMETIDOS?

O lipedema comumente atinge mulher es em fases de pico hormonais, como puberdade, gestação e menopausa. Contudo, existem casos raros do surgimento da doença em homens.

Assim como em mulher es, foi observado que homens com sintomas de lipedema também apresentam distúrbios hormonais, como a diminuição da produção de testosterona.

“Na literatura médica há descrito que o acometimento masculino é raro. Porém, eu acredito que é ainda mais subdiagnosticado do que em mulher es. É possível que, por não estarem sob influência do estrogênio como as mulher es, eles não desenvolvam tantos sintomas ou inflamações”, disse Lyvia Salem.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico do lipedema é dado a partir de uma série de informações que o especialista analisa, como o histórico da paciente. Nesse caso, são observados relato de dor, hematomas, dificuldade de perda da gordura, piora após momentos de mudanças hormonais, exame físico sobre a presença de pele fria, nódulos de gordura em braços e coxas, sinal do garrote no tornozelo e bolsas de gordura nos joelhos; além de exame de sangue, com análise de indicadores relacionados.

Apesar de não existir um exame específico para o diagnóstico de lipedema, é possível estudar a distribuição corporal e descartar outras patologias que são frequentemente confundidas com a doença, tais como varizes ou problemas linfáticos.

QUAL É O TRATAMENTO?

O tratamento do lipedema consiste em realizar uma dieta anti-inflamatória. Mas Lyvia Salem ressalta que essa dieta é bastante individual, pois cada paciente inflama com um tipo diferente de alimento. Fazer exercícios físicos, evitar o ganho de peso, passar por drenagem linfática, realizar liberação miofascial — forma de pressão no local da dor — e usar meias elásticas de compressão são outras formas de tratar a doença.

De acordo com a médica, é recomendado evitar o abuso de alimentos como carnes suínas e bovinas, embutidos, além de refrigerante e bebidas alcoólicas, pois são alimentos e bebidas com potencial inflamatório.

Existe ainda o tratamento cirúrgico, no qual é realizada uma lipoaspiração do tecido doente. O problema é que a cirurgia tem um custo elevado e não está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e nem é coberta por planos de saúde.

Lyvia destaca que, se não for tratado, o problema tende a avançar ao longo dos anos e causar diversas complicações. A progressão da doença é medida em quatro estágios. Veja abaixo:

OS QUATRO ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DO LIPEDEMA