Dia Nacional da saúde: veja 5 hábitos para ter na vida

Ter uma alimentação balanceada rica em frutas, verduras e legumes é fundamental para manutenção da saúde Crédito: Shutterstock

Você tem se alimentado corretamente, praticado atividade física e dormindo bem? Se a resposta é sim, você está no caminho correto quando o assunto é o cuidado com a saúde.

E hoje (5) é comemorado o Dia Nacional da Saúde, com o objetivo de reforçar a importância da saúde para melhorar a qualidade de vida, o que não quer dizer apenas estar livre de doenças, mas também realizar hábitos saudáveis que vão contribuir para o bom funcionamento de todo o organismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”.

Não é à toa que as doenças decorrentes do estilo de vida, como obesidade, diabetes, hipertensão e até câncer, figuram entre as principais causas de morte em todo mundo. Uma tendência recente da área médica propõe uma maneira diferente de se enxergar o paciente: a Medicina do Estilo de Vida. “A Medicina do Estilo de Vida tem como finalidade cuidar do paciente de forma global, mudando seus hábitos para não apenas tratar, mas, principalmente, para prevenir doenças. É uma maneira de fornecer ao paciente ferramentas para a mudança de seus hábitos”, explica a cirurgiã plástica Beatriz Lassance, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Com o aumento significativo da expectativa de vida do brasileiro nos últimos anos, de 72,8 anos para os homens e de 79,9 para as mulheres, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2018), aumentou também a preocupação com o envelhecimento saudável. De acordo com a geriatra Márcia Umbelino, quanto mais cedo o indivíduo inicia os cuidados como alimentação saudável, suplementação e prática de hábitos saudáveis, mais chances essa pessoa terá de manter-se saudável mesmo com o avançar da idade.

O conceito de medicina preventiva surgiu no século 20 para alterar a prática médica, que antes tinha como foco apenas tratar as doenças. A especialidade tem como objetivo evitar o desenvolvimento de patologias, assim como reduzir os impactos de problemas na saúde dos pacientes e oferecer melhor qualidade de vida para aqueles que estão realizando algum tipo de procedimento terapêutico.

Por isso, é fundamental investir na prevenção e no acompanhamento da saúde desde a juventude, permitindo a descoberta e o tratamento de certos riscos. A medicina preventiva pode, portanto, cuidar de todos os integrantes da família, do mais jovem ao adulto. “Precisamos desmistificar a geriatria. É uma especialidade que tem como foco a qualidade de vida como um todo. Isso inclui não só os aspectos físicos da saúde, como também emocionais e psíquicos”, explica a médica.

Ele cuida o corpo de forma completa, e não apenas de algumas partes, como acontece com as demais especialidades. Mas pouco podemos fazer em casos avançados de doenças degenerativas como Parkinson e Alzheimer, por exemplo. Mas é possível prevenir que elas apareçam, mesmo em casos de pessoas com marcadores genéticos

PREVENÇÃO

Segundo a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a Medicina do Estilo de Vida é baseada em seis pilares — alimentação, controle do stress, prática de atividade física, deixar o tabagismo, qualidade de sono e relações interpessoais — e é destinada a todas as faixas etárias. “Já é cientificamente comprovado que até mesmo octogenários podem se beneficiar de mudanças no estilo de vida. A incidência do Alzheimer, por exemplo, diminui em 54% com a prática de atividades físicas três vezes por semana durante 30 minutos, independentemente da idade do paciente”, diz.

O melhor é que a Medicina do Estilo de Vida não atua apenas na prevenção das doenças, mas também no tratamento. Sabe-se que com mudanças de estilo de vida é possível não apenas prevenir, mas também reverter grande parte das doenças

E não é preciso esperar algo acontecer para começar a mudar seus hábitos. Que tal dar o pontapé inicial nas mudanças em seu estilo de vida e melhorar sua saúde? Confira abaixo as dicas das especialistas.

Veja 5 hábitos para ter na vida