Sesa prorroga suspensão das cirurgias eletivas na rede privada do ES

Leitos para o tratamento da Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Reprodução

A última portaria que tratava do tema suspendia os procedimentos até a próxima quinta-feira (22), quando completaria um mês de interrupção. De acordo com o texto, a prorrogação da suspensão foi definida “considerando o agravamento da pandemia em razão da terceira expansão da infecção do coronavírus e o incremento rápido da demanda por assistência à saúde nas redes públicas e privadas”. A portaria também traz como justificativa a participação da rede privada de saúde no SUS em caráter complementar.

A suspensão das cirurgias eletivas não essenciais na rede privada foi posta em prática ainda no mês de março. O objetivo era evitar o colapso do sistema de saúde e a concorrência por recursos – sejam eles medicamentos, leitos ou profissionais capacitados.

Em coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira (16), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que a medida foi importante para a realocação de recursos no combate à Covid-19. “Dessa forma, diversos centros cirúrgicos puderam ser transformados em leitos com uma mobilização extraordinária para ampliação rápida”, disse na ocasião.

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