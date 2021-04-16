Cirurgias eletivas podem ser retomadas no início de maio no ES

"Dessa forma, diversos centros cirúrgicos puderam ser transformados em leitos com uma mobilização extraordinária para ampliação rápida"

Na coletiva on-line desta sexta-feira (16), o secretário Nésio Fernandes lembrou que a medida foi adotada "em momentos críticos de internações" e que em torno de 4 mil cirurgias eletivas eram feitas por mês no Espírito Santo. Segundo ele, os pacientes serão contatados quando o atendimento for restabelecido.