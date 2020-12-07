Serviço do Sanear pode deixar 30 bairros de Colatina sem água

Os bairros do lado Norte de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, terão o abastecimento de água interrompido nesta terça-feira (8) para serviços em uma das Estações de Tratamento de Água (ETA).
De acordo com o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), 30 bairros (veja lista no final da matéria) terão o fornecimento de água suspenso a partir de 5h, por conta de um serviço de modernização na rede de abastecimento.
O restabelecimento, de acordo com o Sanear, será gradativo somente a partir das 22h. O órgão solicitou que os moradores poupem água, para minimizar os transtornos.
VEJA OS BAIRROS
- Ayrton Senna
- Carlos Germano Naumann
- Castelo Branco
- Fioravante Marino
- Francisco Simonassi
- Honório Fraga
- João Manoel Meneghelli
- Lacê
- Maria das Graças
- Mário Giurizatto
- Martinelli
- Morada do Sol
- Morro do Café
- Nossa Senhora Aparecida
- Novo Horizonte
- Parque Dos Jacarandas
- Riviera
- San Diego
- Santa Helena
- Santo Antônio
- Santos Dumont
- São Braz
- São Marcos
- São Miguel
- São Pedro
- São Silvano
- Vicente Suella (Abastecimento será feito com caminhão pipa)
- Vila Amélia
- Vila Verde
- XV de Outubro