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Serviço do Sanear pode deixar 30 bairros de Colatina sem água

O fornecimento de água  será interrompido no período de 5h às 22h desta terça-feira (8), por conta de um serviço de modernização na rede de abastecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 20:03

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 20:03

Avenida Silvio Avidos em Colatina
São Silvano é um dos bairros que pode ficar sem abastecimento Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
Os bairros do lado Norte de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, terão o abastecimento de água interrompido nesta terça-feira (8) para serviços em uma das Estações de Tratamento de Água (ETA).
De acordo com o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), 30 bairros (veja lista no final da matéria) terão o fornecimento de água suspenso a partir de 5h, por conta de um serviço de modernização na rede de abastecimento.
O restabelecimento, de acordo com o Sanear, será gradativo somente a partir das 22h. O órgão solicitou que os moradores poupem água, para minimizar os transtornos.

VEJA OS BAIRROS

  1. Ayrton Senna
  2. Carlos Germano Naumann
  3. Castelo Branco
  4. Fioravante Marino
  5. Francisco Simonassi
  6. Honório Fraga
  7. João Manoel Meneghelli
  8. Lacê
  9. Maria das Graças
  10. Mário Giurizatto
  11. Martinelli
  12. Morada do Sol
  13. Morro do Café
  14. Nossa Senhora Aparecida
  15. Novo Horizonte
  16. Parque Dos Jacarandas
  17. Riviera
  18. San Diego
  19. Santa Helena
  20. Santo Antônio
  21. Santos Dumont
  22. São Braz
  23. São Marcos
  24. São Miguel
  25. São Pedro
  26. São Silvano
  27. Vicente Suella (Abastecimento será feito com caminhão pipa)
  28. Vila Amélia
  29. Vila Verde
  30. XV de Outubro

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