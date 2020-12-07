Serviço do Sanear pode deixar 30 bairros de Colatina sem água

São Silvano é um dos bairros que pode ficar sem abastecimento

De acordo com o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), 30 bairros (veja lista no final da matéria) terão o fornecimento de água suspenso a partir de 5h, por conta de um serviço de modernização na rede de abastecimento.