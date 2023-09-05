A avaliação do caso aconteceu depois que o Hospital Mahatma Gandhi, um dos candidatos à licitação, entrou na Justiça por ter sido impedido de acessar documentos durante a sessão de abertura dos envelopes, mesmo isso sendo previsto pelas regras. Além disso, a unidade foi inabilitada por questões contabéis, mesmo apresentando toda a documentação, de acordo com a Justiça.

UPA de Carapina Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS

Caso a sentença não for cumprida, a prefeitura deve pagar multa de R$ 1.000 por dia. Por meio de nota, a administração da Serra afirmou que já acatou a decisão, porém vai entrar com recurso.

O caso aconteceu durante a sessão pública de abertura de envelopes em 19 de junho de 2023. Nela, foram abertos os papéis com comprovantes e propostas técnicas e financeiras solicitadas para avaliação e, assim, ser escolhido o novo administrador da UPA.

O hospital alegou que, segundo o edital, todos os presentes poderiam ler os documentos, mas, quando pediram, foram proibidos. Ainda conforme documentação entregue à Justiça Estadual, a leitura só foi possível em 5 de julho de 2023, 16 dias depois após a abertura dos envelopes, e por meio digital, o que também não estava previsto no edital.

Your browser does not support the audio element. Serra terá que fazer nova seleção para contratar empresa para administrar UPA

O estabelecimento de assistência médica reclamou ainda que a prefeitura deu acesso somente a dois concorrentes, que foram escolhidos por sorteio para assinarem a confirmação da sessão. Quando questionados sobre o motivo, a administração do município informou que a decisão havia sido aceita por todos que estavam presentes.

Ao analisar o pedido, a Justiça entendeu que cinco artigos (7.7, 7.8, 7.8.1, 7.8.2 e 7.8.3) do edital previam que, mesmo com o sorteio de duas empresas para assinarem a comprovação de abertura dos envelopes, todos os presentes na sessão poderiam conferir os documentos.

“A negativa de acesso aos documentos viola de forma manifesta à regra do item 7.8.1, já que esta garante expressamente aos interessados o exame dos documentos de habilitação”, consta no documento judicial.

A Justiça ainda entendeu que “não se pode duvidar que, em se tratando de procedimento de contratação pública, a publicidade e transparência deve nortear todo o procedimento de escolha”.

Inabilitação ilegal

Além de impedir o acesso, o Hospital Mahatma Gandhi foi considerado inabilitado na qualificação econômico–financeira pela prefeitura. Porém, de acordo com a Justiça, a avaliação da documentação contábil deve se limitar ao balanço patrimonial do último exercício social, algo não observado.

Em nota, o hospital respondeu que entendeu não ser uma atitude de má-fé do munícipio da Serra, mas que foram descumpridos alguns príncipios. "Diante disso, foi concedida decisão liminar para suspender o procedimento de contratação e melhor apurar possíveis irregularidades formais."

Confira as notas na integra:

Nota da Prefeitura da Serra A Secretaria Municipal de Saúde da Serra esclarece que, em atendimento à decisão judicial, suspendeu o processo de contratação, objeto do Edital de Convocação Pública 001/2023. Informa que considera totalmente regular o processamento da licitação, observados que foram todos princípios que regem o certame, inclusive o da legalidade, da transparência e da competitividade (participaram do certame 12 (doze) organizações sociais, com sede no país inteiro). Esclarece também que o município irá interpor recurso contra a liminar deferida.