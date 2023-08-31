Sesa restabelece telefone 0800 de emergência do Ciatox

Quase uma semana depois, a linha original do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) foi restabelecida e está em funcionamento normal, 24 horas por dia, informou a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) nesta quinta-feira (31).
Para atendimentos, a população pode voltar a acionar o número 0800 283 9904.
Na última sexta-feira (25), a Sesa alertou que o telefone havia sofrido uma alteração temporária, pois a linha 0800 apresentou problemas técnicos. O Ciatox pode ser acionado por qualquer pessoa em casos de intoxicação