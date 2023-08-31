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Sesa restabelece telefone 0800 de emergência do Ciatox

O número estava com problemas técnicos e um outro havia disponibilizado à população
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

31 ago 2023 às 12:10

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 12:10

Quase uma semana depois, a linha original do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) foi restabelecida e está em funcionamento normal, 24 horas por dia, informou a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) nesta quinta-feira (31).
Para atendimentos, a população pode voltar a acionar o número 0800 283 9904.
Na última sexta-feira (25), a Sesa alertou que o telefone havia sofrido uma alteração temporária, pois a linha 0800 apresentou problemas técnicos. O Ciatox pode ser acionado por qualquer pessoa em casos de intoxicação

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