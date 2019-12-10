Produtos de beleza falsificados podem causar alergia e até intoxicação

O skincare ganhou o coração das mulheres que não abrem mão dos cuidados com a beleza. Porém, é preciso ficar atenta quando for adquirir os produtos que se transformaram em itens de desejo. Muitos deles, infelizmente, estão sendo falsificados e vendidos em sites, lojas e redes sociais. Em entrevista, a dermatologista Patrícia Friço explicou os riscos e o que pode ser feito para você não cair em golpes que podem prejudicar a saúde!
Quais riscos esses produtos podem representar à saúde?
O grande problema é que não conseguimos mensurar exatamente os riscos, já que esses produtos não passam por fiscalização. Isso significa que não temos garantias de que os componentes verdadeiros são os que estão descritos no rótulo. Em muitos casos, essa informação nem está disponível ao consumidor. Porém, eu destacaria alergias e até intoxicações como possíveis complicadores à saúde.
Como podemos diferenciar esses produtos na hora de comprar?
O mais importante é comprar de fornecedores conhecidos, como farmácias, lojas e outros pontos de venda indicados pelo profissional de sua confiança. O mesmo vale para as maquiagens.
Muitas vezes esses produtos são encontrados na internet por preços mais acessíveis. Como economizar sem correr riscos?
Existem sites confiáveis, sim. Mas uma boa dica é ficar atento exatamente à grande discrepância de valor. Como um mesmo produto pode custar a metade do preço em outro fornecedor? Certamente já é um sinal de alerta.
As maquiagens estão entre os itens mais falsificados. O que deve ser observado pelo cliente para não comprar por engano?
Geralmente a textura e o perfume são diferentes. É importante observar também as informações da embalagem, que deve ter a identidade visual do fabricante e contar com data de vencimento após a abertura do produto.
Muitos sites comercializam os produtos e informam que eles são falsificados. Qual dica você daria para quem deseja ter bons produtos, mas não pode desembolsar grandes quantias em dinheiro?
Esse é o grande problema. Esse mercado só existe por que muitas pessoas ainda consomem esse tipo de produto. O meu conselho é buscar produtos de qualidade com custos mais baixos. Muitas empresas brasileiras contam com produtos de alta tecnologia e passam por fiscalização constante. É mais interessante apostar em um bom produto nacional do que comprar um importado falsificado. O risco não vale a pena!