Produtos de beleza falsificados podem causar alergia e até intoxicação

O skincare ganhou o coração das mulheres que não abrem mão dos cuidados com a beleza. Porém, é preciso ficar atenta quando for adquirir os produtos que se transformaram em itens de desejo. Muitos deles, infelizmente, estão sendo falsificados e vendidos em sites, lojas e redes sociais. Em entrevista, a dermatologista Patrícia Friço explicou os riscos e o que pode ser feito para você não cair em golpes que podem prejudicar a saúde!