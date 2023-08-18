Vila Velha amplia acesso a serviços públicos de saúde

Vila Velha é uma cidade em constante movimento, onde a garantia de acesso aos serviços públicos de saúde, além de ser um direito dos cidadãos, também é uma prioridade da gestão Arnaldinho Borgo, que trabalha em equipe para cuidar das pessoas. Aqui, cada número conta uma história diferente, em uma batalha travada em nome da saúde e do bem-estar de mais de 508 mil vidas (IBGE-2023)

No início da gestão, encontramos uma cidade com 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, dessas, somente nove contavam com equipes de “Estratégia de Saúde da Família” (ESF). Na época, a cidade contava com pontos de apoio em um sistema que ansiava por mais.

O diagnóstico inicial sobre as deficiências operacionais da rede municipal de saúde era desafiador. Mas a vontade de transformar aquele cenário era bem maior do que as dificuldades de ampliação do acesso público aos serviços da rede municipal. A expansão dos serviços de saúde não era apenas uma ideia ou uma promessa. Era uma ação em movimento que incluiu a realização de concursos, a abertura de processos seletivos e a implementação de programas como o “Qualifica APS” (Atenção Primária de Saúde) e o “Saúde na Hora”.

Informatiza APS - O programa trouxe um sopro de renovação em nossa estrutura, com modernos recursos tecnológicos que garantiram maior agilidade na execução de obras da nossa rede física. E os resultados vieram. Em 2021, ampliamos a UBS de Vila Nova, realizamos reparos em oito unidades e inauguramos as unidades básicas de Ataíde e São Torquato e, ainda, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra.

UPA de Riviera da Barra, em Vila Velha Crédito: Adessandro Reis/PMVV

O primeiro ano de gestão foi de reformas, de horários estendidos, programas de saúde e vacinação em massa, com agendamentos online. Os recursos chegaram, as obras ganharam vida, e a Unidade Móvel Odontológica, e os agentes comunitários de saúde (ACS) e de ESF entraram em ação.

Também mantivemos os serviços do Centro de Referência em Assistência ao Idoso; Centro Municipal de Atenção Secundária; Centro de Especialidades Odontológicas; Centro de Testagem e Aconselhamento em Aids e Hepatites Virais; Pronto Atendimento da Glória; Pronto Atendimento e Hospital de Cobilândia e três Centros de Atenção Psicossocial: CAPS Adulto, CAPS Infanto-Juvenil e CAPS-AD (Álcool e outras Drogas).

Em 2022, captamos recursos para a construção de mais cinco UBS. Também inauguramos a unidade de Divino Espírito Santo e reformamos oito equipamentos de saúde, além de contratarmos ACS e implementamos a ESF em 100% da rede municipal, saindo de 39 para 91 equipes de ESF.

Saúde na Hora - Com a adesão ao “Saúde na Hora”, o município saiu de cinco para 13 Unidades Básicas de Saúde com horário estendido. Os pontos de vacinação extramuro com agendamento online aplicaram 736.256 doses de vacinas contra a Covid-19, deixando Vila Velha em 2º lugar geral no Estado. Encerramos 2022 com 1.123.572 doses de vacinas aplicadas desde o início da campanha e 537.696 testes realizados até julho de 2023.

Em 2023, por determinação do prefeito Arnaldinho Borgo, voltamos a retomar o ritmo anterior com mutirões aos sábados para aliviar a demanda. Novas conquistas vieram, como o aumento de alcance do abraço protetor de APS e ESF, a construção de novas unidades de saúde em Jabaeté, Morada da Barra, Riviera da Barra, Praia das Gaivotas, Novo México, Paul e Rio Marinho, além da aquisição de 580 novos computadores para modernizar o sistema e integrar uma base de dados bem mais segura, 100% digital.