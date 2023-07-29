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Ampliação de atendimento

Três unidades de saúde de Cariacica vão funcionar aos finais de semana

Com ampliação de dias de atendimento, a previsão é ofertar 8 mil consultas a mais no município por mês

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2023 às 20:10
Unidades de saúde de Cariacica vão ampliar atendimento
Unidades de saúde de Cariacica vão ampliar atendimento Crédito: Prefeitura de Cariacica
Três unidades de saúde de Cariacica vão passar a funcionar também durante os finais de semana. Além dos atendimentos realizados de segunda a sexta-feira, as unidades de saúde de Flexal II, Nova Rosa da Penha e Morada de Santa Fé funcionarão durante os sábados e domingos das 7h às 16 horas. 
A ampliação de atendimento começou a valer neste sábado (29) e a estimativa da secretaria de saúde do município é ampliar em 8 mil o número de consultas oferecidas por mês à população.
Durante o funcionamento nos finais de semana, as unidades vão oferecer consultas médicas com clínico geral, atendimento de enfermagem, aferição de pressão arterial, entre outros serviços de uma unidade básica de saúde.
O secretário de Saúde de Cariacica, César Colnago, disse em entrevista à TV Gazeta que os médicos que vão atuar nas unidades são os mesmos clínicos que trabalham durante a semana. Nas três unidades, estarão sete médicos. "Todas as consultas são agendadas, sendo 80% pela internet de 20% de forma presencial, na unidade".
O autônomo Roberto Chaves avaliou como positiva a mudança. Ele procurou a unidade de saúde de Santa Fé e conseguiu agendar uma consulta à tarde. "Achei uma maravilha, principalmente para as pessoas que não têm tempo. E às vezes as famílias têm crianças doentes e não pode se deslocar durante a semana porque trabalham", disse à reportagem da TV Gazeta.
Com informações da TV Gazeta

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