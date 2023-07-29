Três unidades de saúde de Cariacica vão funcionar aos finais de semana

Unidades de saúde de Cariacica vão ampliar atendimento Crédito: Prefeitura de Cariacica

Três unidades de saúde de Cariacica vão passar a funcionar também durante os finais de semana. Além dos atendimentos realizados de segunda a sexta-feira, as unidades de saúde de Flexal II, Nova Rosa da Penha e Morada de Santa Fé funcionarão durante os sábados e domingos das 7h às 16 horas.

A ampliação de atendimento começou a valer neste sábado (29) e a estimativa da secretaria de saúde do município é ampliar em 8 mil o número de consultas oferecidas por mês à população.

Durante o funcionamento nos finais de semana, as unidades vão oferecer consultas médicas com clínico geral, atendimento de enfermagem, aferição de pressão arterial, entre outros serviços de uma unidade básica de saúde.

O secretário de Saúde de Cariacica, César Colnago, disse em entrevista à TV Gazeta que os médicos que vão atuar nas unidades são os mesmos clínicos que trabalham durante a semana. Nas três unidades, estarão sete médicos. "Todas as consultas são agendadas, sendo 80% pela internet de 20% de forma presencial, na unidade".

O autônomo Roberto Chaves avaliou como positiva a mudança. Ele procurou a unidade de saúde de Santa Fé e conseguiu agendar uma consulta à tarde. "Achei uma maravilha, principalmente para as pessoas que não têm tempo. E às vezes as famílias têm crianças doentes e não pode se deslocar durante a semana porque trabalham", disse à reportagem da TV Gazeta.