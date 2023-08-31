Senhora de 92 anos viaja por 6 horas para consulta na Serra e não é atendida

Elizia Lobo de Souza saiu do interior de Ecoporanga para uma revisão em Vitória, e ao chegar, soube que a consulta havia sido desmarcada Crédito: Acervo Pessoal

Depois horas de viagem - debaixo de chuva - para realizar uma consulta no Hospital Dório Silva, na Serra , uma senhora, de 92 anos, foi informada ao chegar no local que a médica não iria atendê-la nesta quinta-feira (31). Elizia Lobo de Souza mora no distrito de Imburana, em Ecoporanga , região Noroeste do Espírito Santo, e saiu do município às 23h de quarta-feira (30).

Ela contou à reportagem de A Gazeta que chegou no hospital por volta das 5h e que veio para uma consulta de revisão após uma cirurgia - realizada em julho- na bexiga. Segundo a aposentada, nenhuma explicação foi dada para o adiamento do procedimento.

"Estava trovejando demais e chovendo na estrada. Cheguei aqui e me informaram que a médica não estava no hospital. Estou sem almoço, porque não temos dinheiro para comer. Hoje minha filha veio me acompanhar, mas às vezes tenho que pagar alguém para vir comigo" Elizia Lobo de Souza - Aposentada

Enquanto aguardavam o retorno para Ecoporanga, que aconteceu por volta das 16h30, ela e a filha, Maria Margarida Pereira, ficaram sentadas nas dependências do hospital.

Ainda segundo a senhora, o ônibus é disponibilizado pela Prefeitura do município e que 40 pessoas vieram a Grande Vitória para procedimentos médicos. Ela precisou remarcar a consulta para o dia 5 de outubro.

Além dela, outras três pessoas também ficaram sem consulta. Ainda segundo Elizia, há cinco anos realiza esse mesmo trajeto para atendimento médico na região Metropolitana.

A Gazeta procurou a Às 15h15, a reportagem deprocurou a Secretaria de Estado da Saúde para esclarecimentos sobre a situação. Após a publicação, a Sesa informou, em nota, que houve tentativas de contato para informar sobre a remarcação. A direção da unidade está realizando apuração interna para identificar o que impossibilitou o encaixe para o mesmo dia.