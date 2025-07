Sistema binário

Serra anuncia mudanças de trânsito importantes em Novo Horizonte e Feu Rosa

Assim como ocorre já na Avenida Norte Sul, a administração serrana comunicou que fará mudanças para melhorar o fluxo e controle do tráfego nestes bairros; veja como fica

Publicado em 18 de julho de 2025 às 18:11

O trânsito no bairro Novo Horizonte sofrerá mudanças significativas com a implementação do sisema binário Crédito: Divulgação | PMS

A Serra vai passar a ter mais dois binários viários – o modelo transforma ruas paralelas e próximas, de mão dupla, em vias de sentido único, com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e reduzir conflitos. Além do já existente na Avenida Norte Sul, o município passará ter também nos bairros Novo Horizonte e outro em Feu Rosa. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (18) pela Prefeitura da cidade, que informou outras melhorias.>

Entre elas estão: obras de recapeamento na Avenida Central, em Parque Residencial Laranjeiras, e Guarani, no bairro das Laranjeiras (região da Grande Jacaraípe), além de drenagem dos córregos Irema, em Castelândia, Laripe e Vila Nova de Colares. As mudanças são para melhorar a infraestrutura de quem usa as vias serranas, conforme a administração central.>

O trânsito com os novos binários:

Novo Horizonte>

Mapa indica como será implementado o sistema binário no bairro Novo Horizonte Crédito: Divulgação | PMS

A partir do entroncamento com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes (revo de acesso à portaria da ArcelorMittal), a circulação na Avenida Brasil será no sentido Cidade Continental até a Rua Arara Azul, nas proximidades dos Correios. >

>

Nesse ponto, o condutor poderá seguir à direita na Rua Arara Azul e depois à esquerda, na Rua Papagaio, ou então virar à esquerda na Rua Arara Azul e, em seguida, à direita na Rua Gaivota. Tanto a Rua Papagaio quanto a Rua Gaivotas passarão a ter mão única no sentido Praias. >

O trecho da Avenida Brasil compreendido entre a Rua Arara Azul e a Avenida Industrial passará a operar em mão única no sentido Carapina. Nesse trajeto, os condutores deverão virar à direita na Rua Arara Azul, depois à esquerda na Rua Castro Alves e, em seguida, novamente à esquerda no entroncamento com a Rua Érico Veríssimo, prosseguindo até a Avenida Carapebus, por onde seguirão até encontrarem novamente a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.>

Feu Rosa

Mapa mostra como ficará o sistema binário na primeira fase de implementação no bairro Feu Rosa Crédito: Divulgação | PMS

O binário de tráfego envolverá dois corredores viários. O primeiro será formado pelas ruas Vitória Régia e Copo de Leite, com início na Rua das Avencas, na Praça Central, e término na Rua dos Jacarandás, passando a operar em mão única no sentido Praia. >

O segundo corredor será constituído pela Rua dos Cravos, no trecho entre as ruas dos Jacarandás e das Avencas, com circulação em mão única no sentido da Avenida Talma Rodrigues Ribeiro.>

Recapeamento e drenagem

A prefeitura anunciou ainda obras de recapeamento e drenagem. Elas serão feitas na avenida Central, em Parque Residencial Laranjeiras, e Guarani, no bairro das Laranjeiras (região da Grande Jacaraípe), que passarão por recapeamento e implantação de nova sinalização horizontal e vertical. As intervenções nessas vias contemplam 3,3 km de extensão e visam melhorar o tráfego de veículos, aumentar a segurança e requalificar o espaço.>

Já a drenagem pluvial será nos córregos Irema, em Castelândia, Laripe e em Vila Nova de Colares. Os investimentos, realizados em parceria com o Governo do Estado, serão anunciados em cerimônia na Praça das Artes, em Feu Rosa, a partir das 8h30 deste sábado (19).>

"A intervenção vai minimizar alagamentos, garantir mais segurança para os moradores e preservar a estrutura urbana das regiões. Além de ampliar a capacidade de escoamento das águas da chuva, as obras de drenagem vão contribuir para a qualidade de vida dos moradores locais, reduzindo riscos de danos às residências, vias públicas e aos equipamentos urbanos", explicou a prefeitura. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta