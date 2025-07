Avenida Fernando Ferrari passa por obras nesta sexta-feira (18)

A Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, está passando por obras nesta sexta-feira (18) para nivelamento dos bueiros da rede de drenagem. A prefeitura informou que a intervenção consiste na correção da altura da tampa dos bueiros em relação ao nível da rua, após as obras de recapeamento da via realizadas em novembro do ano passado. "O serviço será concluído no final da tarde", garantiu a administração municipal. >