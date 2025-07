Veja fotos

Antigo Hotel Aruan é demolido e dará lugar a prédio residencial em Vitória

Construção da década de 1980 fechou em 2022 após a pandemia de Covid-19 e foi vendida a incorporadora em 2023

A história de um imóvel que, desde 1980, marca a paisagem da orla da praia de Camburi, em Vitória, começa a caminhar para um fim. Máquinas e operários atuam, há alguns dias, na demolição do Hotel Aruan, dois anos após a estrutura ser adquirida pela incorporadora Nazca. Confira as fotos na galeria no fim do texto.>