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Litoral Sul

Sem tripulantes, embarcação desaparecida é encontrada em Marataízes

Barco de pesca "Vivendo na Fé" desapareceu no início do mês de outubro, após sair de Alcobaça, na Bahia, com destino ao Espírito Santo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 nov 2021 às 13:13

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 13:13

Embarcação que desapareceu no Norte é encontrada no Litoral Sul Crédito: Leitor| A Gazeta
A embarcação "Vivendo na Fé", que desapareceu no início do mês de outubro, após sair de Alcobaça, na Bahia, com destino ao Estado capixaba, foi encontrada na tarde desta segunda-feira (8) no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo o subsecretário de Pesca de Marataízes, Wellington Paiva, o barco foi localizado a 20 milhas da costa do município capixaba. Os quatro tripulantes continuam desaparecidos. 
O barco, segundo Paiva, foi visto por volta das 15h, tombado próximo ao ponto conhecido como roncador. “Foi retirada toda água do barco e nesta manhã foi rebocado até a Barra, na região do Pontal, em Marataízes. O dono do barco, que é filho do mestre da embarcação - que também está desaparecido -, está na cidade e estamos o auxiliando”, contou o subsecretário.
Paiva contou ainda que nenhum dos tripulantes estava no barco. A Capitania dos Portos no Espírito Santo foi acionada pelo município. Por meio de nota, o órgão informou que está averiguando o fato e que uma equipe já se deslocou para o local para acompanhamento do desencalhe, por parte do proprietário, caso seja a embarcação referida. Informou ainda que não há mais detalhes sobre o fato em questão.

O CASO

Os quatro tripulantes da embarcação "Vivendo na Fé" despereceram após saírem dia 6 de outubro, os homens embarcaram em Alcobaça, na Bahia, com destino ao Estado capixaba. 
Na manhã do último dia 27, foi recebido um aviso da Rádio Costeira de Itapemirim informando que um barco emborcado havia sido visto a cerca de 50 milhas náuticas (100 km) ao leste de Regência, em Linhares — apesar da comunicação, a Marinha não confirmou a localização da embarcação. Antônio Luiz, Rogério, Imaclei e José Henrique são os quatro pescadores que seguem desaparecidos.

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