Sem tripulantes, embarcação desaparecida é encontrada em Marataízes

Paiva contou ainda que nenhum dos tripulantes estava no barco. A Capitania dos Portos no Espírito Santo foi acionada pelo município. Por meio de nota, o órgão informou que está averiguando o fato e que uma equipe já se deslocou para o local para acompanhamento do desencalhe, por parte do proprietário, caso seja a embarcação referida. Informou ainda que não há mais detalhes sobre o fato em questão.