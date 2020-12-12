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Educação na pandemia

Sedu inicia pré-matrícula para escolas estaduais do ES de forma on-line

Nesta etapa poderá ser feita solicitação apenas para estudantes que não estão matriculados em escolas da rede estadual e desejam estudar em uma das unidades em 2021. Veja o passo a passo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 17:33

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 17:33

Jovem assistindo aula no notebook - videoaula. Criança, mãe
Em um ano atípico para a educação, devido a pandemia do novo coronavírus, a solicitação só pode ser feita de forma on-line Crédito: August de Richelieu/Pexels
Teve início a pré-matrícula para 2021 nas escolas da rede estadual de ensino do Espírito Santo. Em um ano atípico para a educação, devido a pandemia do novo coronavírus, a solicitação só poderá ser feita de forma on-line. O prazo vai até o dia 28 de dezembro.
Nesta etapa, podem fazer a solicitação estudantes que não estão matriculados em escolas estaduais e desejam estudar em uma das unidades da rede do Estado no próximo ano.
A pré-matrícula da Chamada Pública Escolar, que teve início nesta quinta-feira (10), deve ser solicitada no site da Secretaria da Educação (Sedu), por meio do Sistema Estadual de Gestão Escolar (Seges), através deste link.

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O governo do Estado explica que a garantia da vaga solicitada não é por ordem de chegada. Porém, é necessário ficar atento ao período desta etapa, que termina no dia 28 de dezembro.
"Caso o responsável ou o próprio aluno não tenha acesso à internet, ou tenha dificuldade de solicitar a vaga, poderá pedir orientação a qualquer escola da rede estadual", informa o site do governo, que também divulgou os endereços e telefones das escolas estaduais, além dos contatos das Superintendências Regionais de Educação para maiores informações.

ENTENDA O PASSO A PASSO DA PRÉ-MATRÍCULA

  1. Acessar a página da Chamada Pública Escolar disponível no site oficial da Sedu;
  2. Inserir o CPF do estudante;
  3. Inserir o CPF do responsável, quando o aluno for menor de 18 anos;
  4. Inserir os dados do estudante;
  5. Selecionar município, turno, série/ano/etapa e a unidade escolar pretendida (é obrigatório escolher três opções, no caso da Grande Vitória);
  6. Salvar o comprovante de solicitação;
  7. Aguardar divulgação do resultado oficial da Chamada Pública no site oficial da Sedu;
  8. Realizar a efetivação da matricula presencialmente na secretaria da unidade escolar portando os documentos originais e fotocópias;
  9. Em caso de insatisfação com a alocação, entrar em contato com a Superintendência Regional de Educação (SRE) que atende o município onde a escola está localizada.
O cronograma inclui: rematrícula e transferência interna; pré-matrícula; resultados; efetivação da matrícula; chamada dos alunos na lista de suplência. Mais informações podem ser acessadas no site da Sedu

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