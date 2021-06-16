Se comprovadas, fraudes em vacinação no ES podem terminar  até em prisão

Vacinação contra a Covid-19 começou em janeiro deste ano ano no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Se a auditoria do governo do Estado e a investigação policial comprovarem que houve fraude na vacinação contra a Covid-19 , os responsáveis pelas irregularidades podem responder a processos administrativos e criminais, além de serem demitidos e até presos.

Entre os dias 18 de janeiro e 12 de maio deste ano, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) analisou a aplicação de 882.505 doses dos imunizantes. A ação foi feita em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

O secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata, explicou que o trabalho tem o objetivo de identificar riscos nos procedimentos adotados e corrigir eventuais falhas que poderiam comprometer a rapidez e a qualidade da campanha de vacinação.

Segundo ele, as irregularidades relacionadas a servidores estaduais poderão ser encaminhadas pela Secont para apuração interna. Nesta quarta-feira (15), os municípios onde foram constatadas situações atípicas foram comunicados pelo órgão estadual.

"No âmbito funcional, ou seja, a punição administrativa, cabe ao empregador. No caso dos profissionais de saúde, o empregador é o município. Constatada a existência de fraude ou crime, o município tem o dever de puni-los", explicou o secretário.

As ocorrências que envolvem a possibilidade de fraude ou crime podem resultar em um procedimento criminal, posteriormente encaminhado para punição interna de cada município o governo do Estado, se forem servidores estaduais. Se for confirmado envolvimento do cidadão, trata-se de um processo criminal a partir da investigação da Polícia Civil.

"Aquilo que envolve fraude, má-fé ou uma atuação criminosa, o profissional envolvido pode ser demitido, além das consequências criminais de responder ao processo e poder ser punido, inclusive com reclusão" Edmar Camata - Secretário de Controle e Transparência

Segundo Camata, o "que não é crime, o que é erro, o que é desorganização, o que é um procedimento que pode melhorar, existe uma conversa com os municípios para que eles aproveitem os resultados para retificar os dados inseridos e não prejudicar o cidadão que foi imunizado", ressaltou.

De acordo com a Secont, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) foi acionado e acompanha os casos. Na tarde desta quarta-feira (16), os auditores iriam apresentar as informações coletadas até o momento à Polícia Civil . Por nota, a corporação informou que a partir do momento que os fatos forem compartilhados, as medidas que cabem à autoridade policial serão adotadas.

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS

O trabalho identificou 1.240 casos em que o registro aponta a aplicação de 2ª dose de laboratório diferente da 1ª dose recebida;





No período analisado, 70 doses foram registradas como fabricadas por um laboratório sem vacinas disponíveis no Estado;





A auditoria constatou 11.582 doses aplicadas em cidadãos com idade inferior à faixa etária informada como justificativa para inclusão no grupo prioritário que estava sendo vacinado a cada fase da imunização. Quando se exclui os vacinados com 60 anos ou mais, do total de 11.582 doses, 1.448 doses teriam sido recebidas por pessoas com menos de 60 anos, ou seja, em pessoas que não fariam parte deste grupo prioritário;





A auditoria constatou 408 casos em que o portador de um mesmo número de CPF teria recebido mais de três doses de vacina;





Um total de 934 doses foram aplicadas em pessoas que, segundo o sistema de registro de óbitos, já teriam falecido na data de aplicação da vacina.

Mutirão de vacinação contra a Covid-19, no estádio Kleber Andrade Crédito: Prefeitura de Cariacica

MINISTÉRIO PÚBLICO AGUARDA RELATÓRIO

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) informou que os promotores de Justiça têm cobrado, fiscalizado e acompanhado a vacinação dos grupos prioritários e, agora, das faixas etárias. Em paralelo, o órgão analisa e apura os casos suspeitos de irregularidades na vacinação, os chamados "fura-filas", inclusive mediante a apresentação de laudos falsos.

"Informa ainda que aguarda o recebimento do relatório realizado pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) que identificou irregularidades no processo de vacinação nos municípios capixabas. Entende que serão contempladas aquelas que não estiverem no rol de denúncias em análise pela instituição", destaca a nova enviada à reportagem.

De acordo com o MPES, se constatadas fraudes à ordem de prioridades ou quaisquer outras irregularidades, serão adotadas medidas civis, incluindo ações por improbidade administrativa, e criminais, para buscar a punição dos responsáveis pelas violações.

Até o momento, o Ministério Público Estadual recebeu 377 denúncias de irregularidades, sendo: 223 da Região Metropolitana; 84 do Sul do Estado; e 70 da Região Norte/Central.