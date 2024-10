Santa Teresa pode ter edifício-garagem com lanchonetes e mirante

Ideia é que estrutura com três andares de pés direitos altos e, no último pavimento, um mirante e lanchonetes, fique entre a Secretaria Municipal de Turismo e a rodoviária

O Centro de Santa Teresa , na Região Centro Serrana do Espírito Santo , pode receber um edifício-garagem para melhorar o trânsito e a oferta de estacionamento na cidade. Segundo o prefeito Kleber Medici (PSDB), a ideia é que o prédio siga a linha arquitetônica de outras construções históricas do município, de referência italiana, com três andares de pés direitos altos e, no último pavimento, um mirante e lanchonetes.

A edificação deve ficar entre a Secretaria Municipal de Turismo e a rodoviária, onde há uma praça com quadra e uma pista de skate e pode mudar o cenário do local. “Serão três lajes, com a última, descoberta, com mirante. Vamos fazer um varandão no estilo italiano. A parte debaixo terá pé direito e continuará livre para as crianças brincarem, como um espaço de lazer, mas será preciso retirar a pista e a cobertura da quadra”, contou o prefeito para a reportagem de A Gazeta.