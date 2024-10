Tragédia em Nova Venécia

Menino morto em ataque de pitbull era o 'xodó' da escola, diz diretora

Heitor Livramento Cardoso tinha 4 anos e era filho único. Cão foi morto a tiros por um policial que é amigo e vizinho da família; polícia diz que investiga caso

Heitor Livramento Cardoso, de 4 anos, foi atacado pelo cachorro da família no quintal de casa. (Acervo pessoal)

O corpo de Heitor Livramento Cardoso, de apenas 4 anos, morto após um ataque de um cão da raça pitbull, foi sepultado neste domingo (13) em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O ataque ocorreu no sábado (12), Dia das Crianças, no bairro Margareth, no município. O menino socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, o cão pertencia à família e foi morto a tiros por um policial militar que é amigo e vizinho da família.

A diretora da escola onde o menino estudava conversou com a TV Gazeta Norte neste domingo (13). "Ele era uma criança muito amável, alegre e extrovertida. Era o xodó da escola", disse Deise Gomes.

É uma dor, uma dor muito grande, porque a perda de uma criança é imensurável, quanto mais quando você convive. Essa perda não está fácil para ninguém Deise Gomes • Diretora escolar

Em nota, a Prefeitura de Nova Venécia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e do CMEI Luzia Alves de Lima, escola onde o menino estuva, expressou condolências pelo falecimento do aluno. "Que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos neste momento de profunda dor e tristeza", lamentou.

Os detalhes do caso

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, o pai de Heitor teria saído de casa e ido até o vizinho. O menino ficou na residência com a mãe, que teria dormido devido a uma medicação que ela faz uso. Nesse momento, a criança foi até o quintal — local onde ficava o cachorro da família.

Ao retornar para casa, o pai do menino percebeu que o cão estava atacando Heitor. O homem correu para socorrer a criança e, de imediato, a levou para o Hospital São Marcos. No entanto, devido aos ferimentos, o menino não resistiu e foi a óbito. A reportagem de A Gazeta apurou que Heitor era filho único do casal.

PM matou cão a tiros

De acordo com a Polícia Militar, um policial vizinho da família prestou apoio no socorro de Heitor até o hospital. Após o falecimento da criança e diante da fragilidade dos pais do menino, o agente teria se prontificado a buscar documentos pessoais solicitados pelo hospital. Para isso, ele se dirigiu até a residência da família.

O policial relatou que ao tentar entrar no quintal, o cachorro tentou atacá-lo, momento em que os vizinhos se juntaram e tentaram parar o pitbull com pauladas, mas não conseguiram conter o animal. Diante da situação, o militar sacou uma arma e efetuou dois disparos contra o cão, que foi a óbito.

A Polícia Civil comunicou que o caso seguirá sob investigação e detalhes não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde foi necropsiado, e liberado para os familiares.

*Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte

