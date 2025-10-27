Home
Santa Rita: centro cirúrgico ao lado de ala de internação também é fechado

Outros dois centros cirúrgicos seguem funcionando no hospital e procedimentos de urgência e emergência não serão cancelados

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 12:04

Hospital Santa Rita
Hospital Santa Rita registrou 33 casos suspeitos de contaminação e isolou ala de enfermaria e centro cirúrgico Crédito: Ricardo Medeiros

Além da ala de enfermaria onde houve o epicentro das contaminações em funcionários no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, um centro cirúrgico situado ao lado desse setor também foi fechado por precaução, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann. Mesmo com o fechamento, as cirurgias de urgência e emergência não serão canceladas

Atualmente, 12 acompanhantes de pacientes, com sintomas semelhantes aos dos funcionários do hospital que foram contaminados, seguem internados na enfermaria

Caso Santa Rita: dois acompanhantes de pacientes têm melhora e deixam UTI

Secretário de Estado de Saúde afirma que somente procedimentos eletivos, ou seja, não urgentes, podem ser remarcados

Santa Rita: cirurgias de emergência e tratamento de câncer estão mantidos

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (27), o secretário explicou que a ala onde as contaminações foram confirmadas conta com 40 leitos e recebe pacientes que precisam ficar internados em recuperação após passarem por cirurgia.

Ao todo, o hospital conta com três centros cirúrgicos. O que fica anexo à ala onde houve as contaminações foi fechado por precaução. A expectativa do secretário é que tanto esse setor quanto a ala de enfermaria sejam reabertos até o fim desta semana.

“Um desses três centros é o centro que fica meio que anexo ao lado dessa ala de internação. Esse centro cirúrgico, por precaução, também está sendo paralisado para que haja a investigação na ala do hospital de internação, nos leitos e também nesse centro”, detalhou Hoffmann.

Todos os demais setores do hospital, incluindo as alas de hemodiálise, radioterapia, quimioterapia e atendimento ambulatorial, continuam funcionando normalmente. 

A primeira ideia é que a até o fim da semana a gente libere tanto o centro cirúrgico quanto a ala de internação com 40 leitos e, aí sim, tenha todos os procedimentos acontecendo normalmente

Tyago Hoffmann

Secretário de Estado da Saúde

Entenda o caso

A direção do Hospital Santa Rita informou que os casos de contaminação começaram a ser relatados pelos funcionários da área do setor oncológico no dia 19 de outubro, com sintomas parecidos aos de uma pneumonia. Desde então, a unidade, referência no tratamento de câncer no Espírito Santo, isolou todos os colaboradores infectados, realizou um processo de higienização e transferiu os pacientes imunodeprimidos para outra ala.

As autoridades de saúde ainda apuram a origem da infecção, que pode ser causada por bactéria ou fungo, e busca as causas prováveis, como falhas em sistemas de água ou ar-condicionado. Amostras foram coletadas e exames são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen-ES) para identificar as causas. A expectativa é de que os resultados saiam até o fim da próxima semana.

  • FUNCIONÁRIOS CONTAMINADOS: 33
  • Precisaram ser internados: 14 
  • Seguem internados na UTI: 3 
  • Seguem internados em enfermaria: 3

  • ACOMPANHANTES EM INVESTIGAÇÃO 
  • Internados em enfermaria: 12

