Precaução

Santa Rita: centro cirúrgico ao lado de ala de internação também é fechado

Outros dois centros cirúrgicos seguem funcionando no hospital e procedimentos de urgência e emergência não serão cancelados

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 12:04

Hospital Santa Rita registrou 33 casos suspeitos de contaminação e isolou ala de enfermaria e centro cirúrgico Crédito: Ricardo Medeiros

Além da ala de enfermaria onde houve o epicentro das contaminações em funcionários no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, um centro cirúrgico situado ao lado desse setor também foi fechado por precaução, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann. Mesmo com o fechamento, as cirurgias de urgência e emergência não serão canceladas.

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (27), o secretário explicou que a ala onde as contaminações foram confirmadas conta com 40 leitos e recebe pacientes que precisam ficar internados em recuperação após passarem por cirurgia.

Ao todo, o hospital conta com três centros cirúrgicos. O que fica anexo à ala onde houve as contaminações foi fechado por precaução. A expectativa do secretário é que tanto esse setor quanto a ala de enfermaria sejam reabertos até o fim desta semana.

“Um desses três centros é o centro que fica meio que anexo ao lado dessa ala de internação. Esse centro cirúrgico, por precaução, também está sendo paralisado para que haja a investigação na ala do hospital de internação, nos leitos e também nesse centro”, detalhou Hoffmann.

Todos os demais setores do hospital, incluindo as alas de hemodiálise, radioterapia, quimioterapia e atendimento ambulatorial, continuam funcionando normalmente.

A primeira ideia é que a até o fim da semana a gente libere tanto o centro cirúrgico quanto a ala de internação com 40 leitos e, aí sim, tenha todos os procedimentos acontecendo normalmente Tyago Hoffmann Secretário de Estado da Saúde

Entenda o caso

A direção do Hospital Santa Rita informou que os casos de contaminação começaram a ser relatados pelos funcionários da área do setor oncológico no dia 19 de outubro, com sintomas parecidos aos de uma pneumonia. Desde então, a unidade, referência no tratamento de câncer no Espírito Santo, isolou todos os colaboradores infectados, realizou um processo de higienização e transferiu os pacientes imunodeprimidos para outra ala.



As autoridades de saúde ainda apuram a origem da infecção, que pode ser causada por bactéria ou fungo, e busca as causas prováveis, como falhas em sistemas de água ou ar-condicionado. Amostras foram coletadas e exames são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen-ES) para identificar as causas. A expectativa é de que os resultados saiam até o fim da próxima semana.

FUNCIONÁRIOS CONTAMINADOS: 33

Precisaram ser internados: 14

Seguem internados na UTI: 3

Seguem internados em enfermaria: 3

ACOMPANHANTES EM INVESTIGAÇÃO

Internados em enfermaria: 12

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta