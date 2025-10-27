Home
Caso Santa Rita: presença de animais como pombos também é investigada

Secretário de Saúde do Espírito Santo afirmou que amostras de água e do sistema de ar-condicionado do Hospital Santa Rita foram recolhidas e estão sendo analisadas

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:30

Pombo
Sesa investiga se pombos podem ter causado contaminação em hospital Crédito: Pixabay

Entre as possíveis causas da infecção que provocou a internação de funcionários e acompanhantes de pacientes do Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) investiga se há relação com animais na região da unidade, como pombos. A informação foi divulgada pelo secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, em entrevista à rádio CBN Vitória na manhã desta segunda-feira (27).

O hospital possui rede de proteção para evitar que esses animais acessem áreas como caixas d’água e filtros de ar-condicionado, mas estamos analisando. Recolhemos amostras de água e dos aparelhos de ar-condicionado, e todas estão sendo testadas para identificar e eliminar possíveis contaminações provenientes de animais, como pombos

Tyago Hoffmann

Secretário de Estado da Saúde

O secretário destacou que a Sesa realiza testes modernos para detectar a presença de vírus, bactérias ou fungos nas amostras coletadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen/ES). Algumas amostras também foram enviadas à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, para complementar os exames. “Tudo está sendo analisado, e ainda não podemos concluir nada”, afirmou.

Sesa descarta Covid-19 e Influenza

As investigações realizadas pela Sesa até o momento descartaram que as infecções tenham sido causadas por vírus da Covid-19 ou da Influenza A e B (gripe). O Ministério da Saúde enviou dois representantes ao Espírito Santo para auxiliar nas investigações. A expectativa é que, até o fim desta semana, haja uma indicação sobre o agente causador da contaminação.

Casos começaram há menos de 10 dias

Os primeiros relatos do surto intra-hospitalar começaram em 19 de outubro, por funcionários da ala oncológica do Santa Rita, com sintomas semelhantes aos de pneumonia. Desde então, o hospital reforçou protocolos de segurança, replicados em outras unidades de saúde da Grande Vitória. De acordo com a última atualização da Sesa, o quadro é o seguinte:

  • FUNCIONÁRIOS CONTAMINADOS: 33
  • Precisaram ser internados: 14
  • Seguem internados em UTI: 3
  • Seguem internados em enfermaria: 3

  • 12 ACOMPANHANTES EM INVESTIGAÇÃO
  • Internados em enfermaria: 12

No Hospital Santa Rita, os colaboradores infectados foram isolados, e o local passou por um processo de higienização. Além disso, pacientes imunodeprimidos — ou seja, com o sistema imunológico enfraquecido e, portanto, mais vulneráveis a infecções — foram transferidos para outra ala.

