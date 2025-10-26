Investigação

Contaminação no Santa Rita começou em funcionários da ala oncológica

Unidade de saúde em Vitória é referência no tratamento de câncer. Segundo a direção, nenhum paciente foi infectado e ala foi isolada

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 14:58

Outra ação adotada pelo hospital foi a suspensão das cirurgias eletivas não-oncológicas até que o quadro epidemiológico da pandemia possibilite a retomada de todos os procedimentos eletivos. Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

A direção do Hospital Santa Rita, em Vitória, informou que os casos de contaminação começaram a ser relatados pelos funcionários da área do setor oncológico a partir do dia 19 de outubro, com sintomas parecidos aos de uma pneumonia. Desde então, a unidade, que é referência no tratamento de câncer no Espírito Santo, isolou todos os colaboradores infectados, realizou um processo de higienização e transferiu os pacientes imuno-deprimidos para outra ala.

A informação foi repassada com exclusividade para a TV Gazeta pela coordenadora de controle de infecção hospitalar, Carolina Salume, que reforçou que nenhum paciente oncológico internado foi infectado.

"Os casos começaram a chegar separados e, no domingo (19) pela manhã, a gente começou a observar que eles eram muito parecidos, com os exames de imagem muito parecidos, os raios-x de tórax, as tomografias de tórax", narra a coordenadora. "Aí que a gente começou a associar um ao outro e entender que se tratava de alguma coisa nova, focada nesse setor de internação, porque a gente só tinha funcionários, não tínhamos pacientes acometidos e os todos os funcionários era desse setor. "

Carolina ressalta ainda que os pacientes desse setor, que são imunodeprimidos — ou seja, com o sistema imunológico enfraquecido e, portanto, mais vulnerável a infecções — não ficavam doentes, mas apenas os funcionários, que têm níveis de imunidade considerados normais.

Até a tarde de sábado (25), 26 casos de contaminação de funcionários do mesmo hospital foram confirmados. Dessas, 19 precisaram ser internadas e oito seguem hospitalizadas, sendo três em UTI.

Na noite de sábado, a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (Sesa) divulgou que investiga mais 10 novos casos suspeitos de pacientes e acompanhantes. Desses novos casos, duas pessoas estão internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e oito em enfermarias.

Neste domingo (26), a reportagem de A Gazeta pediu uma atualização da Sesa e do Hospital Santa Rita, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

As autoridades de saúde ainda apuram a origem da infecção, que pode ser causada por bactéria ou fungo, e busca as causas prováveis, como falhas em sistemas de água ou ar-condicionado. Amostras foram coletadas e exames são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen/ES) para identificar as causas. A expectativa é de que os resultados saiam até o fim da próxima semana.

O secretário de saúde estadual, Tyago Hoffmann afirmou que será aberta uma investigação por auditorias da secretaria para identificar a responsabilização do caso.

Nós vamos apurar se houve sim alguma falha do hospital, se houve alguma demora que dificultou a identificação ou que gerou, por exemplo, uma piora do quadro clínico desses pacientes Tyago Hoffmann Secretário de saúde estadual

Além disso, um ofício foi encaminhado pela Sesa na quinta-feira (23) com recomendações técnicas orientando profissionais da saúde sobre reforço nas medidas de segurança, principalmente ao atender/internar funcionários do hospital Santa Rita.

Algumas unidades de saúde como Unimed Vitória e Vitória Apart também implementaram novos protocolos, como a obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as áreas assistenciais e monitoramento de profissionais que estiveram no hospital.

Primeiras medidas

Bebedouro interditado no Hospital Santa Rita Crédito: Reprodução

A coordenadora de controle de infecção hospitalar, Carolina Salume, explicou que no dia seguinte aos primeiros relatos de sintomas dos funcionários uma força tarefa dentro do hospital foi realizada para higienizar aparelhos.

"A gente começou a investigar, a entender que como não tínhamos pacientes acometidos, entendemos que fazia parte de alguma coisa transmitida por ambiente e aí já na segunda-feira a gente mexeu em caixa d'água, em sistema de ar-condicionado, fizemos coleta de água, de ar, começamos precaução de barreira, máscara, isolamento de contato para esses pacientes que estivessem internados com o quadro pneumônico e começamos a investigar tudo que a gente podia com exames clínicos também dos pacientes, exame de sangue, exame de urina, imagem", pontuou.

A ala do hospital considerada como epicentro da contaminação segue isolada e novas coletas de material serão feitas para buscar o agente etiológico.

Casos

Segundo a administração do hospital, 26 funcionários foram infectados e até a tarde de sábado, oito pessoas permanecem internadas.

Casos confirmados com pacientes em UTI: 3

Casos confirmados com paciente na enfermaria: 5

Pacientes que foram internados: 14

Total casos confirmados: 26

Casos em investigação com pacientes em UTI: 2

Casos em investigação na enfermaria: 8

Total casos em investigação: 10

O secretário de saúde detalhou como os novos casos estão sendo monitorados e quais exames são feitos.

"Nós estamos monitorando, estão em leitos de isolamento em diversos hospitais espalhados por todo o estado e nós estamos acompanhando, primeiro coletando amostras de sangue, de urina, de exames pulmonares, para que a gente possa identificar para saber se trata do mesmo caso e também fazendo uma investigação social, para saber se esses pacientes e acompanhantes estavam na mesma ala, que foi a ala, digamos, onde aconteceu essa infecção, se esses pacientes e acompanhantes estiveram no mesmo período onde aconteceram as infecções relatadas pelos funcionários", pontuou Tyago Hoffmann.

* Com informações de Viviane Lopes, Roger Santana, Alberto Borém, g1 ES e TV Gazeta.

