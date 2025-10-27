Santa Rita: cirurgias de emergência e tratamento de câncer estão mantidos

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:45
As cirurgias de urgência e emergência marcadas para ocorrer no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, estão mantidas e o tratamento oncológico oferecido na unidade hospitalar não será suspenso. A informação foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (27).
“Todos os setores que não são de internação especificamente onde houve o epicentro continuam funcionando normalmente. Você que tem hemodiálise a fazer, não deixe de fazer. Não há nenhum relato de qualquer caso relacionado à ala de hemodiálise nem com a ala de radioterapia, nem com atendimento ambulatorial de quimioterapia”, explicou.
Segundo o secretário, o hospital conta com três centros cirúrgicos. Apenas o mais próximo à ala de internação onde houve o epicentro das contaminações foi fechado por precaução. Dessa forma, algumas cirurgias eletivas, ou seja, procedimentos não urgentes, podem ser remarcados.
“A nossa primeira ideia é que, até o fim da semana, sejam liberados tanto o centro cirúrgico quanto a ala de internação com 40 leitos para, aí sim, termos todos os procedimentos acontecendo normalmente”, destacou.
A direção do Hospital Santa Rita informou que os casos de contaminação começaram a ser relatados pelos funcionários da área do setor oncológico no dia 19 de outubro, com sintomas parecidos aos de uma pneumonia. Desde então, a unidade, referência no tratamento de câncer no Espírito Santo, isolou todos os colaboradores infectados, realizou um processo de higienização e transferiu os pacientes imunodeprimidos para outra ala.
As autoridades de saúde ainda apuram a origem da infecção, que pode ser causada por vírus, bactéria ou fungo, e busca as causas prováveis, como falhas em sistemas de água ou ar-condicionado. Amostras foram coletadas e exames são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen-ES) para identificar as causas. A expectativa é de que os resultados saiam até o fim da próxima semana.
