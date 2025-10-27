Contaminação em hospital

Santa Rita: cirurgias de emergência e tratamento de câncer estão mantidos

Secretário de Estado de Saúde afirma que somente procedimentos eletivos, ou seja, não urgentes, podem ser remarcados

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:45

As cirurgias de urgência e emergência marcadas para ocorrer no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, estão mantidas e o tratamento oncológico oferecido na unidade hospitalar não será suspenso. A informação foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (27).

“Todos os setores que não são de internação especificamente onde houve o epicentro continuam funcionando normalmente. Você que tem hemodiálise a fazer, não deixe de fazer. Não há nenhum relato de qualquer caso relacionado à ala de hemodiálise nem com a ala de radioterapia, nem com atendimento ambulatorial de quimioterapia”, explicou.

Segundo o secretário, o hospital conta com três centros cirúrgicos. Apenas o mais próximo à ala de internação onde houve o epicentro das contaminações foi fechado por precaução. Dessa forma, algumas cirurgias eletivas, ou seja, procedimentos não urgentes, podem ser remarcados.

“A nossa primeira ideia é que, até o fim da semana, sejam liberados tanto o centro cirúrgico quanto a ala de internação com 40 leitos para, aí sim, termos todos os procedimentos acontecendo normalmente”, destacou.

Se você não receber contato do hospital remarcando seu procedimento é porque o seu procedimento está mantido. Caso seja remarcado, o paciente será informado. Tyago Hoffmann Secretário de Estado da Saúde

Entenda o caso

A direção do Hospital Santa Rita informou que os casos de contaminação começaram a ser relatados pelos funcionários da área do setor oncológico no dia 19 de outubro, com sintomas parecidos aos de uma pneumonia. Desde então, a unidade, referência no tratamento de câncer no Espírito Santo, isolou todos os colaboradores infectados, realizou um processo de higienização e transferiu os pacientes imunodeprimidos para outra ala.

As autoridades de saúde ainda apuram a origem da infecção, que pode ser causada por vírus, bactéria ou fungo, e busca as causas prováveis, como falhas em sistemas de água ou ar-condicionado. Amostras foram coletadas e exames são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen-ES) para identificar as causas. A expectativa é de que os resultados saiam até o fim da próxima semana.

FUNCIONÁRIOS CONTAMINADOS: 33

Precisaram ser internados: 14

14 Seguem internados na UTI : 3

: 3 Seguem internados em enfermaria: 3

ACOMPANHANTES EM INVESTIGAÇÃO

Internados em enfermaria: 12

