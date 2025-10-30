Três altas da UTI

Santa Rita: 90 casos de infecção misteriosa são investigados no ES

Secretaria de Saúde disse que análises até agora descartam presença de qualquer vírus como responsável pelo surto no hospital, localizado em Maruípe

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:28

Santa Rita é o hospital com surto de uma infecção misteriosa Crédito: Ricardo Medeiros

A infecção misteriosa que começou no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, alcançou 90 casos nesta quinta-feira (30). Estão em análise 70 suspeitas de colaboradores, 13 de acompanhantes e 7 de pacientes. Em Vitória, cinco possíveis infectados receberam altas médicas.

Um paciente da Serra e outro de Cariacica foram transferidos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para enfermaria. As informações foram divulgadas em boletim, pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa-ES). A pasta, que já tinha descartado a possibilidade de a doença ser Covid-19 ou Influenza, afirmou que os testes até agora não apontam para a presença de vírus como causador do surto.

Conforme o documento, um caso da UTI foi descartado, pois não atendia aos critérios, pois não passou pelo setor de internação oncológico do centro médico.

Apesar do número maior de investigações, os dados não estão relacionados a novas infecções, mas levam em consideração se as pessoas apresentam sintomas específicos do quadro avaliado e se elas estiveram na ala oncológica, setor onde a infecção pode ter começado, no período entre 20 de setembro e 22 de outubro.

Os sintomas Quadro 1

► Ter febre

►Alteração em exames de raio-x do tórax

►Pelo menos um desses sintomas: tosse, dores muscular ou de cabeça. Quadro 2

► Ter febre

► Pelo menos dois desses sintomas: tosse, dores muscular ou de cabeça

O relatório da Sesa aponta que saiu de 20 para 14 pessoas internadas. Desses, três pacientes que estavam na UTI tiveram alta, diminuindo de cinco para duas pessoas na UTI. Segundo dados do boletim, dois foram para enfermaria e um foi descartado como suspeito de ter sido contaminado pela infecção misteriosa. Agora, apenas nos municípios da Serra e Vitória há internados em UTI's.

O total de internados em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e enfermarias permaneceu em queda. Na quarta-feira (29), a quantidade decresceu de 16 para 15. Já nesta quinta-feira, o número de internados no setor foi para 12. Não há detalhes sobre qual a relação de cada um com o hospital.

Estão internados:

9 trabalhadores do Santa Rita

3 pacientes que se tratavam no hospital para outras doenças

2 acompanhantes Não há detalhes sobre a gravidade de cada um dos casos

Na segunda-feira (27), eram 34 colaboradores e 7 acompanhantes analisados. Já na terça-feira (28) a quantidade já tinha aumentado para 69 pessoas em investigação, sendo 46 colaboradores, nove acompanhantes, oito pacientes e seis 'sem informação', que são pessoas que estariam com vínculo com o hospital sendo analisado. Na quarta eram 88 suspeitos de infecção.

As causas da contaminação ainda não foram identificadas. A principal hipótese levantada pelas autoridades de saúde é que a contaminação pode ser ambiental, sendo causada pela água ou ar-condicionado. São testados 300 patógenos, como bactérias e fungos, no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) e na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta