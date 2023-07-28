Sabe o que é um palíndromo? Veja exemplos de como eles acontecem

A data da foto foi uma das últimas em forma de palíndromo deste século (pode ser lida da esquerda para a direita e de trás para frente) Crédito: Adriana Rios | A Gazeta

"Socorram-me! Subi no ônibus em Marrocos". Em algum momento da vida você já deve ter ouvido, lido ou se deparado com esta frase. Caso não, saiba que ela pode ser lida da mesma forma de trás para frente. Esta expressão é uma das mais utilizadas para exemplificar os palíndromos existentes. Nada complexo, mas que mostra as coincidências que os números e a nossa língua podem apresentar.

Inusitado e não tão comum de ocorrer. As datas em palíndromos ocorrem de tempos em tempos e dependem necessariamente de uma combinação de números que proporcionem este tipo de situação. Antes de 22/02/2022, tivemos outro exemplo de dois números no dia 02/02/2020. O próximo só ocorrerá no ainda muito distante dia 21/12/2112.

Em números

Na Matemática, os palíndromos numéricos básicos são todos os números de um dígito (0-9). Esse fenômeno fica mais fácil de enxergar quando existem palíndromos de dois ou mais dígitos. Dos mais simples, como 22 e 44, ou a própria data presente, neste caso um pouco mais complexo.

Como nos números, os palíndromos também são infinitos e existem em diversas formas: os primos, que só são divididos por 1 e por ele mesmo (7 e 151, por exemplo), os pares, os ímpares, os que apresentam raiz quadrada inteira (121, 12321 e 44944) e também de raiz cúbica inteira (1331 e 1003003001).

Conjectura palíndroma

Aos que não são tão familiarizados com números, não é necessário ser craque em contas para notar os palíndromos. Na Matemática observa-se uma característica inusitada em relação a eles, a "conjectura palíndroma".

O nome pode soar complicado, mas a explicação não é. Quem garante isso é professora de Exatas Emanuelle Alves.

"Matematicamente, entendemos conjectura como uma verdade empírica (prática), que ninguém consegue provar que é sempre verdade, porém ninguém também consegue apresentar um contraponto falso para ela. Essa conjectura compreende em escolhermos qualquer número, escrevê-lo em ordem inversa e somarmos os dois números obtidos. Com a soma obtida, repete-se o procedimento até a obtenção de um número palíndromo" Emanuelle Alves - Chefe do setor de Sucesso do Cliente da LUMA Ensino

Na prática Escolhemos o número 68. 1º passo: some 68 com o inverso dele- 68 + 86 = 154 2º passo: some o resultado (154) com o inverso (451) - 154 + 451 = 605 3º passo: some o resultado (605) com o inverso dele (506) - 605 + 506 = 1111 (temos um palíndromo!)

Em resumo, a conjectura palíndroma se refere a qualquer que seja o número inicial escolhido, se chega sempre a um palíndromo, após um número finito e determinado de passos, mas não podemos saber se essa conjectura é falsa ou verdadeira.

Origem dos palíndromos

O palavra palíndromo é originada do grego "palin" (novo) com "dromo" (caminho, percurso, circuito). No português, este recurso é corriqueiramente utilizado na composição de poesias e textos literários.

Frases e palavras

Amor a Roma

E até o Papa poeta é

Anotaram a data da maratona

A torre da derrota

A miss é péssima!

A mãe te ama

Rir

Radar

Sacas

Sopapos

O lobo ama o bolo

Reviver

Arara

Adaptando o escritor Millôr Fernandes ao citar que "a grama é amarga", os palíndromos não precisam ter o amargor da relva para serem entendidos, basta identificá-los quando ocorrem. Mas se tratando de calendário, é bom aproveitar o atual, pois o próximo é só daqui a 90 anos. O tema não é uma "mega bobagem".

Teste aí

Se essa história sobre os palíndromos, especialmente os numéricos, te interessou, saiba que existe um método capaz de gerar palíndromos partindo de um número aleatório. Para isso é preciso apenas seguir uma sequência lógica.