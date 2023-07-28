Sabe o que é um palíndromo? Veja exemplos de como eles acontecem

"Socorram-me! Subi no ônibus em Marrocos". Em algum momento da vida você já deve ter ouvido, lido ou se deparado com esta frase. Caso não, saiba que ela pode ser lida da mesma forma de trás para frente. Esta expressão é uma das mais utilizadas para exemplificar os palíndromos existentes. Nada complexo, mas que mostra as coincidências que os números e a nossa língua podem apresentar.
Inusitado e não tão comum de ocorrer. As datas em palíndromos ocorrem de tempos em tempos e dependem necessariamente de uma combinação de números que proporcionem este tipo de situação. Antes de 22/02/2022, tivemos outro exemplo de dois números no dia 02/02/2020. O próximo só ocorrerá no ainda muito distante dia 21/12/2112.
Na Matemática, os palíndromos numéricos básicos são todos os números de um dígito (0-9). Esse fenômeno fica mais fácil de enxergar quando existem palíndromos de dois ou mais dígitos. Dos mais simples, como 22 e 44, ou a própria data presente, neste caso um pouco mais complexo.
Como nos números, os palíndromos também são infinitos e existem em diversas formas: os primos, que só são divididos por 1 e por ele mesmo (7 e 151, por exemplo), os pares, os ímpares, os que apresentam raiz quadrada inteira (121, 12321 e 44944) e também de raiz cúbica inteira (1331 e 1003003001).
Aos que não são tão familiarizados com números, não é necessário ser craque em contas para notar os palíndromos. Na Matemática observa-se uma característica inusitada em relação a eles, a "conjectura palíndroma".
O nome pode soar complicado, mas a explicação não é. Quem garante isso é professora de Exatas Emanuelle Alves.
Em resumo, a conjectura palíndroma se refere a qualquer que seja o número inicial escolhido, se chega sempre a um palíndromo, após um número finito e determinado de passos, mas não podemos saber se essa conjectura é falsa ou verdadeira.
O palavra palíndromo é originada do grego "palin" (novo) com "dromo" (caminho, percurso, circuito). No português, este recurso é corriqueiramente utilizado na composição de poesias e textos literários.
Adaptando o escritor Millôr Fernandes ao citar que "a grama é amarga", os palíndromos não precisam ter o amargor da relva para serem entendidos, basta identificá-los quando ocorrem. Mas se tratando de calendário, é bom aproveitar o atual, pois o próximo é só daqui a 90 anos. O tema não é uma "mega bobagem".
Se essa história sobre os palíndromos, especialmente os numéricos, te interessou, saiba que existe um método capaz de gerar palíndromos partindo de um número aleatório. Para isso é preciso apenas seguir uma sequência lógica.