Incêndio atinge ferro-velho em bairro da Serra

Um incêndio atinge a área de um ferro-velho no bairro Nova Carapina I, na Serra, na tarde deste domingo (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 13h.

Equipes foram enviadas ao local e confirmaram que as chamas começaram em um depósito de materiais. A corporação informou que a ocorrência ainda está em andamento.