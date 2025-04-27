Incêndio atinge ferro-velho em bairro da Serra

Um incêndio atinge a área de um ferro-velho no bairro Nova Carapina I, na Serra, na tarde deste domingo (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 13h.
Equipes foram enviadas ao local e confirmaram que as chamas começaram em um depósito de materiais. A corporação informou que a ocorrência ainda está em andamento.
Informações preliminares apuradas pela repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, indicam que o fogo atinge uma área usada para armazenar sucatas. Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado o incêndio e se há feridos.