Davi Aguiar (à esquerda), de 12 anos, e Pedro Henrique Uliana, de 9, ganharam o 2º lugar em suas respectivas categorias Crédito: Acervo Pessoal

Considerados verdadeiros prodígios e amantes dos cálculos, dois capixabinhas representaram o Espírito Santo na etapa global da Olimpíada de Matemática Copernicus, realizada na Universidade de Columbia, em Nova York, e levaram medalhas para casa. Davi Aguiar, de 12 anos, e Pedro Henrique Uliana, de 9, ganharam o 2º lugar em suas respectivas categoria, após a divulgação dos resultados nesta quarta-feira (12).

Mãe do pequeno Davi, a auditora Maytê Aguiar explicou que o filho teve destaque entre os alunos que terminaram o quarto ano recentemente. Ele concorreu com jovens de mais de 50 países do mundo e ficou atrás apenas de um aluno de Hong Kong, na China. A família é de Praia de Santa Helena, em Vitória.

"Me sinto muito emocionada e feliz. Não só pela medalha, mas por toda a dedicação do Davi e por todo o processo de aprendizado que ele teve nessa olimpíada, a experiência em outro país, com estudantes de todo o mundo", explicou.

Your browser does not support the audio element. 'Capixabinhas' ganham prêmio em Olimpíada de Matemática nos EUA

Durante a visita ao estado norte-americano, mãe e filho ainda tiveram a oportunidade de conhecer Kumar Krishen, cientista que participou da missão Apollo – responsável por levar o homem à Lua pela primeira vez em 1969. Atualmente ele faz parte dos estudos que levarão a primeira tripulação humana à Marte.

Davi Aguiar, Kuma Krishen e a mãe do menino, Maytê Aguiar Crédito: Acervo Pessoal

"Foi incrível participar da Copernicus. Estive na olimpíada representando meu país, meu estado e a minha escola. E isso nos mostra que a educação pode nos levar a lugares que a gente nunca imaginou" Davi Aguiar - Ganhador da Olimpíada de Matemática em NY

Talento nato

Diagnosticado com altas habilidades (superdotação), Pedro Henrique cursa o 5º ano do ensino fundamental em uma escola particular de Vila Velha , onde a família mora. Segundo a mãe, a administradora Pricilla Uliana, a capacidade cognitiva do filho o levou para uma turma adiante do habitual para a faixa etária.

"Para nós, é um orgulho muito grande. Ele estuda muito, e por prazer. Já até fez algumas olimpíadas internacionais, mas essa é a primeira vez que ele vai presencialmente até o país. Foi uma experiência incrível, porque o Pedro conheceu as universidades de lá, fez amizades com crianças de outros países... Vai ficar na memória dele para sempre", afirmou Pricilla.

Pedro Henrique Uliana, de 9 anos, representando o Brasil na olimpíada Crédito: Acervo Pessoal

"Desde pequenininho ele é fascinado por coisas diferentes. No ano passado, entrou no mundo das olimpíadas e foi ouro na OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica)", contou a mãe, orgulhosa com a conquista de Pedro Henrique.