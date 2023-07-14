Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Do ES pro mundo

'Capixabinhas' ganham prêmio em Olimpíada de Matemática nos EUA

Davi Aguiar, de 12 anos, e Pedro Henrique Uliana, de 9, ganharam o 2° lugar em suas respectivas categoria; cerimônia aconteceu nesta semana, na Universidade de Columbia, em Nova York

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 18:34

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 jul 2023 às 18:34
Davi Aguiar (à esquerda) e Pedro Henrique Uliana ganharam medalha de prata em suas respectivas categorias
Davi Aguiar (à esquerda), de 12 anos, e Pedro Henrique Uliana, de 9, ganharam o 2º lugar em suas respectivas categorias Crédito: Acervo Pessoal
Considerados verdadeiros prodígios e amantes dos cálculos, dois capixabinhas representaram o Espírito Santo na etapa global da Olimpíada de Matemática Copernicus, realizada na Universidade de Columbia, em Nova York, e levaram medalhas para casa. Davi Aguiar, de 12 anos, e Pedro Henrique Uliana, de 9, ganharam o 2º lugar em suas respectivas categoria, após a divulgação dos resultados nesta quarta-feira (12).
Mãe do pequeno Davi, a auditora Maytê Aguiar explicou que o filho teve destaque entre os alunos que terminaram o quarto ano recentemente. Ele concorreu com jovens de mais de 50 países do mundo e ficou atrás apenas de um aluno de Hong Kong, na China.  A família é de Praia de Santa Helena, em Vitória. 
"Me sinto muito emocionada e feliz. Não só pela medalha, mas por toda a dedicação do Davi e por todo o processo de aprendizado que ele teve nessa olimpíada, a experiência em outro país, com estudantes de todo o mundo", explicou. 
'Capixabinhas' ganham prêmio em Olimpíada de Matemática nos EUA

Veja Também

Pequeno gênio: aluno do ES impressiona ao fazer contas de matemática

Durante a visita ao estado norte-americano, mãe e filho ainda tiveram a oportunidade de conhecer Kumar Krishen, cientista que participou da missão Apollo – responsável por levar o homem à Lua pela primeira vez em 1969. Atualmente ele faz parte dos estudos que levarão a primeira tripulação humana à Marte.
Davi Aguiar, Kuma Krishen e a mãe do menino, Maytê Aguiar
Davi Aguiar, Kuma Krishen e a mãe do menino, Maytê Aguiar Crédito: Acervo Pessoal
"Foi incrível participar da Copernicus. Estive na olimpíada representando meu país, meu estado e a minha escola. E isso nos mostra que a educação pode nos levar a lugares que a gente nunca imaginou"
Davi Aguiar - Ganhador da Olimpíada de Matemática em NY

Talento nato

Diagnosticado com altas habilidades (superdotação), Pedro Henrique cursa o 5º ano do ensino fundamental em uma escola particular de Vila Velha, onde a família mora. Segundo a mãe, a administradora Pricilla Uliana, a capacidade cognitiva do filho o levou para uma turma adiante do habitual para a faixa etária.
"Para nós, é um orgulho muito grande. Ele estuda muito, e por prazer. Já até fez algumas olimpíadas internacionais, mas essa é a primeira vez que ele vai presencialmente até o país. Foi uma experiência incrível, porque o Pedro conheceu as universidades de lá, fez amizades com crianças de outros países... Vai ficar na memória dele para sempre", afirmou Pricilla. 
Pedro Henrique Uliana, de 9 anos
Pedro Henrique Uliana, de 9 anos, representando o Brasil na olimpíada Crédito: Acervo Pessoal
"Desde pequenininho ele é fascinado por coisas diferentes. No ano passado, entrou no mundo das olimpíadas e foi ouro na OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica)", contou a mãe, orgulhosa com a conquista de Pedro Henrique.
A administradora fala que, embora Pedro Henrique dedique um bom tempo estudando, ele é uma criança normal, que também brinca muito. O menino segue uma rotina de estudos com o apoio da família, mas Pricilla garante que não é nada forçado, o interesse é dele em buscar novos conhecimentos. No futuro, ele quer ser astrofísico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crianca Estados Unidos Grande Vitória nova york Crianças
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados