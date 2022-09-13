Pequeno gênio: aluno do ES impressiona ao fazer contas de matemática

Domingão com Huck ((Confira acima) Com apenas 12 anos, o estudante Vinícius de Souza Ramos, de Cariacica , chamou a atenção dos professores ao comentar que, muitas vezes, conseguia responder mais rápido do que os participantes do quadro “Pequenos Gênios”, do TV Globo ), na parte das perguntas de contas matemáticas complexas. A professora Sara Ribeiro colocou o garoto à prova e se surpreendeu: não é que ele tinha talento mesmo?

"Em uma aula ele me perguntou como fazia para descobrir se ele era um super gênio, porque muitas vezes respondia às perguntas mais rápido. Até duvidei na hora. Um dia peguei ele de surpresa na sala e fiz o vídeo, e ele realmente respondeu muito rápido. Foi algo natural, sem técnica alguma", lembrou a professora de matemática.

De acordo com Sara, Vinícius tem facilidade também em outras matérias. "A prefeitura tem um projeto em que uma prova é feita com todas as escolas da rede pública municipal. No ano passado, ele gabaritou essa prova, foi o melhor do quinto ano e chegou a ganhar um celular."

O menino ainda não sabe qual carreira quer seguir "quando crescer", mas disse que tem aperfeiçoado o dom ao longo do tempo, com muito estudo.

"Eu pratico muito, me dedico e vou cada vez me aperfeiçoando mais. Já tem uns anos que descobri que consigo fazer as contas rápido. Costumo estudar em casa, de vez em quando. Sempre gostei muito de matemática, mas também gosto de geografia e inglês" Vinícius de Souza Ramos - Estudante

Após gravar o primeiro vídeo, o centro de mídias da Secretaria de Educação de Cariacica produziu outro vídeo, que foi publicado nas redes sociais. No novo desafio, Vinícius também se saiu bem e conseguiu responder às perguntas (veja abaixo).

"Eu já sabia que ele tinha muita facilidade mas não sabia que era tanta. Meu intuito em gravar o vídeo foi que ele tivesse visibilidade", reforçou a professora.

CAPIXABA JÁ VENCEU QUADRO DO DOMINGÃO

Em um discurso emocionante após a vitória, Igor deu um recado para outras crianças que também possuem altas habilidades. Ele disse que, muitas vezes, a inteligência delas acaba sendo confundida com soberba, mas que não é bem assim. Segundo o capixaba, o objetivo é tentar fazer algo de bom.

“Eu queria falar uma coisa que serve para todas as crianças que têm altas habilidades: muita gente acaba não entendendo e achando que queremos ser melhores do que os outros. Só que a gente só está sendo curioso. Algumas pessoas não entendem, mas a gente tenta ao máximo conseguir avançar mais e utilizar nossa inteligência para algo bom", disse.