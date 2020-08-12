Rodoviários fazem paralisação em empresa que opera ônibus em Vila Velha

"A Viação Sanremo vem, há mais de quatro anos, atrasando pagamento, sempre pagando atrasado. Agora com a pandemia eles estão pagando R$ 100 do tíquete-alimentação em uma semana, R$ 100 na outra. Isso aí virou rotina. O pagamento do mês de julho, assim como o tíquete, está todo atrasado. A empresa fez a proposta de dividir em seis vezes o pagamento de julho, porém começar a pagar a partir de fevereiro. E de agora para frente, colocar o pagamento em dia. Porém, o tíquete que é de R$ 754, ela quer pagar todo dia 20 o valor de R$ 500 e os outros R$ 254 fica como crédito para receber depois. Segundo a empresa, eles não têm condições de pagar de outra forma, porque não está tendo passageiro e eles não receberam nenhum auxílio da prefeitura de Vila Velha durante a pandemia", explicou Miguel Leite, diretor do Sindirodoviários.