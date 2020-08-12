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Reclamam de salários atrasados

Rodoviários fazem paralisação em empresa que opera ônibus em Vila Velha

Motoristas e cobradores se reuniram no final da manhã desta quarta-feira (12) na garagem da empresa, onde vão decidir se aceitam ou não proposta de parcelamento do salário que foi feita pela Viação Sanremo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 11:54

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 11:54

Ônibus da Sanremo, de Vila Velha
Ônibus da Sanremo, de Vila Velha: Motoristas e cobradores estão com salários atrasados Crédito: Fernando Madeira
Os ônibus da Viação Sanremo, que operam linhas municipais de Vila Velha, pararam de circular às 10 horas desta quarta-feira (12), segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários). A paralisação, informou o sindicato, é motivada pelo atraso no pagamento dos salários e do tíquete-alimentação aos funcionários. Motoristas e cobradores se reuniram na manhã desta quarta na garagem da empresa, onde vão decidir se aceitam ou não proposta de parcelamento do salário que foi feita pela viação.
De acordo com o Sindirodoviários, a empresa não realizou o pagamento referente ao mês de julho e, agora, deseja parcelar em seis vezes o valor em atraso. A proposta será votada pelos funcionários no começo da tarde desta quarta-feira.
"A Viação Sanremo vem, há mais de quatro anos, atrasando pagamento, sempre pagando atrasado. Agora com a pandemia eles estão pagando R$ 100 do tíquete-alimentação em uma semana, R$ 100 na outra. Isso aí virou rotina. O pagamento do mês de julho, assim como o tíquete, está todo atrasado. A empresa fez a proposta de dividir em seis vezes o pagamento de julho, porém começar a pagar a partir de fevereiro. E de agora para frente, colocar o pagamento em dia. Porém, o tíquete que é de R$ 754, ela quer pagar todo dia 20 o valor de R$ 500 e os outros R$ 254 fica como crédito para receber depois. Segundo a empresa, eles não têm condições de pagar de outra forma, porque não está tendo passageiro e eles não receberam nenhum auxílio da prefeitura de Vila Velha durante a pandemia", explicou Miguel Leite, diretor do Sindirodoviários.
De acordo com o diretor do Sindirodoviários, caso a proposta seja aceita pelos funcionários, os ônibus voltam a circular ainda nesta quarta-fera (12). Se os rodoviários não concordarem com o que a empresa propõe, a paralisação deve continuar.
A reportagem de A Gazeta tentou contato por telefone com a Viação Sanremo, mas as ligações não foram atendidas. Assim que houver retorno da empresa este texto será atualizado.

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