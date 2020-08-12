Bombeiros do ES explicam o que fazer quando uma pessoa está em chamas

Bombeiro ensina como ajudar uma pessoa em chamas Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Na manhã desta quarta-feira ( 12), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o tenente-coronel Roger Amaral explicou que nesses casos não se deve usar o extintor de incêndio. O ideal é buscar uma toalha ou cobertor para abafar as chamas que estão no corpo da pessoa.

"Você pega a toalha e faz o abafamento do local onde está pegando fogo no corpo da pessoa. Sem o oxigênio o fogo acaba. Essa toalha pode estar molhada ou não, o importante é fazer o procedimento o mais rápido e com o melhor abafamento possível para esse fogo acabar mais rápido", orientou Amaral.

Cobertor ajuda a abafar o fogo e acabar com as chamas que estão no corpo da pessoa Crédito: Reprodução / TV Gazeta

NÃO TEM RISCO?

Mas não tem risco de o fogo passar para a toalha e atingir a outra pessoa? O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros diz que os riscos disso acontecer são mínimas. "Risco tem, mas é mínimo. Se você abafar bem, o oxigênio acaba. Sem oxigênio não tem fogo. Quanto mais rápido fizer isso, mais rápido acaba com o fogo e as sequelas são mínimas para a pessoa. Às vezes a pessoa fica correndo para lá e para cá, demora muito, e uma queimadura que poderia ser de primeiro ou segundo grau, acaba sendo de terceiro grau", explicou o tenente-coronel.

E SE NÃO TIVER TOALHA OU COBERTOR?

Se o acidente não aconteceu em casa e você não tem uma toalha ou cobertor por perto, calma! Nada de sair batendo a sua mão no corpo da pessoa em chamas. Nesses casos, o recomendável é rolar a pessoa no chão.

"A gente não aconselha bater com a mão quando o corpo de alguém está pegando fogo. Quando você bate, acaba queimando a sua mão. Caso não tenha uma toalha ou cobertor, mande a pessoa deitar no chão e faça o rolamento com ela. Role ela para um lado, conte até três, e role de novo. Vai ser feito o abafamento com o chão. Quando você deita no chão você corta o contato com o fogo", explicou Amaral.

Bombeiro ensina como ajudar uma pessoa em chamas Crédito: Reprodução / TV Gazeta

POR QUE NÃO USAR O EXTINTOR DE INCÊNDIO?

Em situações como essa é preciso ter paciência. É comum que as pessoas busquem utilizar o extintor de incêndio instalado nos corredores do prédio, mas atenção: usar qualquer extintor, seja o de água ou o de pó, pode piorar a situação.

"Se você usar o de PQS, que é o de pó, você vai contaminar e piorar a situação do queimado. Você tem 50% de risco de piorar a situação do queimado. O de água é preciso saber utilizar. Se você não é profissional, não tem a técnica, não sabe usar, a pressão é muito forte e vai machucar o queimado. O extintor de água é para ser usado quando tem um princípio de incêndio no apartamento, por exemplo. Em um incêndio maior será usado aquele hidrante de parede", conclui o tenente-coronel Roger Amaral.