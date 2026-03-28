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Rede Gazeta premia os melhores trabalhos de jornalismo de 2025

Rede Gazeta premia os melhores trabalhos de jornalismo de 2025

Reportagem sobre a recuperação de Mimoso do Sul exibida na TV Gazeta levou o troféu Cariê de Ouro, a principal honraria da premiação

Redação de A Gazeta

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Publicado em 28 de março de 2026 às 10:05

16º Prêmio Rede Gazeta de Jornalismo
Vencedores no 16º Prêmio Rede Gazeta de Jornalismo Crédito: Haelly Dragnev

Um ano após a maior tragédia climática de Mimoso do Sul, a história sobre a luta pela recuperação do município garantiu a Rafaela Marquezini, Ana Elisa Bassi, Carlos Palito e Bruno Ewald o destaque principal no 16º Prêmio de Jornalismo da Rede Gazeta. O conteúdo, exibido no telejornal Gazeta Meio Dia, levou o troféu Cariê de Ouro, destacando-se entre os 176 trabalhos inscritos na premiação.

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Todos os vencedores foram anunciados na sexta-feira (27) em cerimônia voltado ao reconhecimento de produções jornalísticas, de entretenimento, conteúdos de marca e ações promocionais desenvolvidas por profissionais do grupo ao longo de 2025.

A premiação deste ano marcou a consolidação de novas frentes visuais, com a inclusão oficial das categorias de Cinegrafia e Fotografia. No vídeo, Ramon Silva Porto garantiu o primeiro lugar com a série “Destinos Capixabas”, enquanto nas lentes fotográficas o destaque foi Vitor Jubini, com o trabalho “Salve o manguezal”.

A diversidade de coberturas marcou as categorias de nicho e novas mídias. No Jornalismo Digital, o primeiro lugar ficou com Vinicius Zagoto, pela reportagem sobre as memórias de resistência nos quilombos de Conceição da Barra.

Já no Radiojornalismo, o destaque foi a pauta de Leandro Rodrigues sobre o monitoramento via satélite de tartarugas gigantes, enquanto Felipe Sena venceu na categoria Redes Sociais com um conteúdo focado no uso de garrafas PET em Vitória.

A ciência e a pesquisa também tiveram espaço na categoria Produção Integrada, vencida por Viviane Lopes de Souza Henriques de Azevedo e equipe, com a reportagem sobre a Ilha da Trindade como campo de pesquisa para a cura de doenças.

Os vencedores receberam troféus assinados pelo artista plástico Penithência e dividiram R$ 75 mil em vale-compras. Os trabalhos foram avaliados por jurados com atuação no mercado de comunicação do Espírito Santo e do país.

Durante o evento, o diretor-geral do grupo, Marcello Moraes, destacou que a premiação funciona como um termômetro da qualidade da produção capixaba. O nome do prêmio principal, Cariê de Ouro, é uma homenagem ao legado de Cariê Lindenberg, antigo presidente da Rede e entusiasta do jornalismo de impacto.

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

A cerimônia também destacou o desempenho internacional de A Gazeta no INMA Global Media Awards 2026, considerado o "óscar do jornalismo internacional". O jornal é finalista na premiação com dois projetos: “Morro do Macaco: 40 anos da tragédia que marcou a história do ES” “Dez anos da lama e luta: a longa batalha por reparação de danos no Rio Doce”.

16º Prêmio Rede Gazeta de Jornalismo
Geraldo Nascimento, Farley Sil, Fernando Madeira, Mikaella Campos, João Barbosa e Vinícius Zagoto: parte da equipe que é finalista no INMA Global Midia Awards 2026 Crédito: Haelly Dragnev

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Imagem - A Gazeta é finalista do "Oscar" do jornalismo mundial com dois projetos

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Os vencedores do prêmio da Rede Gazeta

Cariê de Ouro

Rafaela Marquezini (com Ana Elisa Bassi, Carlos Palito e Bruno Ewald) — Um ano depois da tragédia, Mimoso do Sul luta para se reerguer

Cinegrafia

1º – Ramon Silva Porto — Destinos Capixabas

2º – Ramon Silva Porto — Ilha da Trindade é campo de pesquisa para a cura de doenças e melhorias para o campo

3º – Carlos Roberto da Silva Rezende — Um ano depois da tragédia, Mimoso do Sul luta para se reerguer

Televisão

1º – Rafaela Marquezini (com Ana Elisa Bassi, Carlos Palito e Bruno Ewald) — Um ano depois da tragédia, Mimoso do Sul luta para se reerguer

2º – João Brito (com Juliana Avanza, Lucas Christo, Mikaella Campos e Archimedis Patrício) — Cooperativas e agricultores otimistas com a nova lei do ES sobre compra de alimentos

3º – Isabelle de Oliveira (com Anelice Sena e Lucas Christo) — Festa da Polenta acontece há 47 anos com a ajuda de mais de 1,5 mil voluntários

Jornalismo Digital

1º – Vinicius Zagoto (com Fernando Madeira e Farley Silva) — Memórias de resistência na formação dos quilombos de Conceição da Barra

2º – Vitor Ferri (com Ana Elisa Bassi e Juirana Nobres) — Gigante do mar: vídeo exclusivo mostra maior espécie de tartaruga do mundo desovando em praia do ES

3º – Vinicius Zagoto (com Ricardo Medeiros e Vitor Jubini) — A bênção da pajé: por dentro do ritual indígena em aldeia no ES

Edição de Texto/Imagem

1º – Jefferson Teófilo Barcelos (com Diego Araújo) — Vozes do Orgulho: uma celebração à diversidade LGBTQIAPN+

2º – Lídia Pereira Carvalho (com Marcella Scatamella, Aline Almeida, Fernando Madeira, Adriana Rios e Haelly Dragnev) — Nascer no presídio: como vivem os bebês com mães privadas de liberdade

3º – Jefferson Teófilo Barcelos (com Any Cometti e Bethania Miranda) — Sinal Verde: É Carnaval!

Repercussão Nacional

1º – Rafaela Marquezini (com Ana Elisa Bassi, Carlos Palito e Bruno Ewald) — Um ano depois da tragédia, Mimoso do Sul luta para se reerguer

2º – Roger Santana (com Juirana Nobres e Samy Ferreira) — Projeto recupera manguezal no Norte do Espírito Santo

3º – Diego Araújo — Idosas do Espírito Santo escrevem suas memórias após alfabetização tardia

Radiojornalismo

1º – Leandro Rodrigues — Tartarugas gigantes são monitoradas via satélite

2º – Juliana Morgado — Além do Lockdown

3º – Júlia Afonso — Empreendedores que exaltam a identidade capixaba

Produção Integrada

1º – Viviane Lopes de Souza Henriques de Azevedo (com Rafaela Marquezine, Jefferson Teofilo, Gabriel Barbieri e Álvaro Guaresqui) — Ilha da Trindade é campo de pesquisa para a cura de doenças

2º – Ana Elisa Bassi (com Juirana Nobres, Vitor Ferri, Rafaela Marquezini, Bruno Ewald e Leandro Mouro Rodrigues) — Gigante do mar

3º – Juirana Nobres (com Roger Santana, Rafaela Marquesini e Bruno Ewald) — Por onde nadam as baleias-jubarte

Variedades/Promocional

1º – Bethania Pereira Miranda (com Diego Araujo, Dani Carla e Elis Carvalho) — Rua mais legal do ES

2º – Any Cometti (com Bethania Miranda e Jefferson Teófilo) — Sinal Verde: É Carnaval!

3º – Mikaella Campos (com Elaine Silva, Gabriela Maia e Nicoly Reis) — Mulheres rompem o silêncio e revelam como quebrar o ciclo da violência

Redes Sociais

1º – Felipe Sena — Garrafas PET em Vitória

2º – Lívia Guerson Peixoto — Série Capixapédia

3º – Alberto Borém — Carnaval: trabalhadores

Fotografia

1º – Vitor Jubini — Salve o manguezal

2º – Ricardo Vervloet Medeiros — Menino autista e o cultivo de abelhas

3º – Fernando Madeira de Souza — Reintegração de posse

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