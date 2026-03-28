Mobilização

Camburi terá caminhada pelos direitos dos autistas neste domingo (29)

A concentração está marcada para 8 horas, na altura do Quiosque 1. Evento tem como tema "Inclusão não abro mão"

Publicado em 28 de março de 2026 às 08:10

Grupo vai às ruas todos os anos para combater preconceito e pedir políticas públicas Crédito: Amaes/Divulgação

O direito ao convívio social e o respeito às diferenças ganham destaque neste domingo (29), em Vitória, com a tradicional Caminhada da Inclusão. A mobilização percorrerá a Orla de Camburi para dar visibilidade às demandas da comunidade autista no Espírito Santo. A concentração está marcada para 8 horas, na altura do Quiosque 1.

Neste ano, o evento adota o lema “Inclusão não abro mão”, uma resposta à necessidade de garantir que o respeito às diferenças saia do papel e se torne prática cotidiana em escolas, ambientes de lazer e no mercado de trabalho. A organização é da Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes).

Para os organizadores, a ocupação de um dos principais cartões-postais da cidade vai além da celebração; é um ato de conscientização. A presidente da Amaes, Pollyana Paraguassu, reforça que a presença da comunidade nas ruas é uma ferramenta pedagógica para a sociedade.

"Ao ocupar espaços públicos, as famílias mostram que a inclusão precisa estar presente em todos os ambientes e ser compreendida como um direito, não como um favor", destaca Pollyana. Segundo ela, o evento é um convite para que a população em geral compreenda melhor as especificidades do autismo e ajude a combater o estigma que ainda cerca o diagnóstico.

Atualmente, a Amaes mantém seis unidades em funcionamento, onde acompanha cerca de 1.500 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus respectivos núcleos familiares.

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