Home
>
Cotidiano
>
Camburi terá caminhada pelos direitos dos autistas neste domingo (29)

Camburi terá caminhada pelos direitos dos autistas neste domingo (29)

A concentração está marcada para 8 horas, na altura do Quiosque 1. Evento tem como tema "Inclusão não abro mão"

Publicado em 28 de março de 2026 às 08:10

Grupo vai às ruas todos os anos para combater preconceito e pedir políticas públicas
Grupo vai às ruas todos os anos para combater preconceito e pedir políticas públicas Crédito: Amaes/Divulgação

O direito ao convívio social e o respeito às diferenças ganham destaque neste domingo (29), em Vitória, com a tradicional Caminhada da Inclusão. A mobilização percorrerá a Orla de Camburi para dar visibilidade às demandas da comunidade autista no Espírito Santo. A concentração está marcada para 8 horas, na altura do Quiosque 1.

Recomendado para você

A concentração está marcada para 8 horas, na altura do Quiosque 1. Evento tem como tema "Inclusão não abro mão"

Camburi terá caminhada pelos direitos dos autistas neste domingo (29)

Durante os intervalos das viagens, Luis da Silva e Ivanildo Cerqueira Santos chamam atenção ao cantar no ponto final no Centro de Linhares. O show foi parar nas redes sociais e já ganhou até "fãs"

Quem são os motoristas cantores que viraram sensação em Linhares?

Cena foi registrada na localidade de Recreio, no interior de Alfredo Chaves, sendo considerada extremamente rara, segundo veterinário

Porco nasce com 'duas faces' em Alfredo Chaves no ES; caso é raríssimo

Neste ano, o evento adota o lema “Inclusão não abro mão”, uma resposta à necessidade de garantir que o respeito às diferenças saia do papel e se torne prática cotidiana em escolas, ambientes de lazer e no mercado de trabalho. A organização é da Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes).

Para os organizadores, a ocupação de um dos principais cartões-postais da cidade vai além da celebração; é um ato de conscientização. A presidente da Amaes, Pollyana Paraguassu, reforça que a presença da comunidade nas ruas é uma ferramenta pedagógica para a sociedade.

"Ao ocupar espaços públicos, as famílias mostram que a inclusão precisa estar presente em todos os ambientes e ser compreendida como um direito, não como um favor", destaca Pollyana. Segundo ela, o evento é um convite para que a população em geral compreenda melhor as especificidades do autismo e ajude a combater o estigma que ainda cerca o diagnóstico.

Atualmente, a Amaes mantém seis unidades em funcionamento, onde acompanha cerca de 1.500 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus respectivos núcleos familiares.

LEIA MAIS

Quem são os motoristas cantores que viraram sensação em Linhares?

Porco nasce com 'duas faces' em Alfredo Chaves no ES; caso é raríssimo

Justiça nega indenização de R$ 800 mil a moradora do ES por fotos em site adulto

Bombeiro fica ferido durante combate a incêndio em Colatina

Saguis 'fazem a festa' em banca de bananas de supermercado em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

autismo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais