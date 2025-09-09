Reintegração de posse desocupa comunidade em Vila Velha

A reintegração de posse da Ocupação Vila Esperança, em Vila Velha, ocorreu nesta terça-feira (9) sob forte esquema policial, com apoio do Batalhão de Missões Especiais, viaturas e helicóptero. A área, em disputa judicial desde 2019, pertence a uma empresa privada e abriga cerca de 700 famílias. A ordem de desocupação foi expedida pela 6ª Vara Cível e confirmada pelo STF. Apesar do anúncio de aluguel social de até R$ 3,6 mil por família, moradores resistiram em deixar suas casas e afirmam que a medida não atende às necessidades. Lideranças comunitárias relataram apreensão e prometem protestos. O advogado das famílias critica falhas na política habitacional e a falta de alternativas dignas, alertando para o risco de centenas de pessoas ficarem sem destino. Veja a cobertura em imagens produzida pelo fotojornalista Fernando Madeira.