Susto em Guriri

Recém-nascido se engasga dormindo e é salvo por policiais em São Mateus

Com apenas três dias de vida, o pequeno Tomás Ribeiro sofreu uma obstrução das vias aéreas e os pais precisaram recorrer às pressas ao posto do corporação no litoral da cidade

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:04

A equipe que atuou na desobustrução das vias aéreas do bebê posou para uma foto com os pais após o procedimento Crédito: Polícia Militar

Os pais de um bebê de três dias passaram por um grande susto depois que o recém-nascido se engasgou enquanto dormia. O fato aconteceu na quarta-feira (18) em Guriri, litoral de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo.

O pai de Tomás, Herisson Ribeiro, relatou que logo que percebeu que o filho estava se engasgando, iniciou imediatamente as manobras de desengasgo, mas não obteve sucesso. Desta forma, ele e a mulher decidiram buscar ajuda na base da Polícia Militar.

“No início estávamos até calmos, porém, quando vimos que mesmo realizando a manobra ele não reagia, começamos a ficar angustiados e já saímos de carro para tentar resolver” Herisson Ribeiro Pai do bebê

No local, segundo a PM, os militares constataram que o recém-nascido apresentava obstrução das vias aéreas e iniciaram as manobras necessárias. Após o procedimento, ele voltou a respirar normalmente.

A criança ainda passou por avaliação médica pelo Samu/192 para assegurar a integridade e prevenir possíveis complicações. Apesar do susto, o bebê passa bem e os pais estão aliviados. Após o incidente, a família registrou uma foto com os policiais e socorristas que atuaram e ajudaram no atendimento ao pequeno.

