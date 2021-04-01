Quarentena e feriado: confira o que funciona no ES até domingo

O feriadão da Semana Santa coincide neste ano com a reta final da quarentena mais rígida estabelecida pelo governo do Estado. Diante das medidas restritivas para contenção do aumento de casos de coronavírus, algumas atividades terão funcionamento especial nesta Sexta-feira da Paixão (2), sábado (3) e no domingo de Páscoa (4).
Após um decreto da semana passada, os supermercados e padarias podem abrir aos feriados. Essas empresas então, ficarão abertas nesta sexta-feira, mas com um horário reduzido, que é definido por cada negócio. No sábado o funcionamento é normal. Já aos domingos os supermercados e padarias continuam proibidos de abrir.
Quem deixou para comprar chocolates e ovos de Páscoa na última hora vai encontrar, além dos supermercados, lojas de chocolates abertas ao público. É que o decreto permite que elas funcionem, por serem consideradas do ramo de comércio de alimentos. A exceção são as lojas localizadas em shoppings e centros comerciais, que devem atender apenas por delivery.
Já aquele almoço de Páscoa com a família fora de casa vai ficar para 2022, já que restaurantes, bares e lanchonetes seguem proibidos de abrirem para atendimento presencial, drive thru e take away (retire e leve). O funcionamento é permitido apenas por delivery.
O transporte público coletivo segue sem funcionar nos municípios. O Transcol continua, até domingo, atendendo apenas profissionais de saúde em linhas específicas. Já os ônibus intermunicipais e interestaduais, além do transporte ferroviário de passageiros, também estão proibidos até domingo.
As praias também devem ser evitadas. Os decretos da quarentena proibiram o comércio de ambulantes e a instalação de barracas, cadeiras e guarda-sóis nas praias. Em algumas cidades, como em Vitória, os bolsões de estacionamento também foram fechados para evitar o acesso do público.
No tocante à realização de eventos e demais encontros presenciais, estão vedadas reuniões com um "elevado número de pessoas", exceto caso todas sejam do mesmo núcleo familiar.
Funcionam normalmente ao longo de todo o feriadão postos de combustíveis, farmácias, serviços funerários e de assistência à saúde (hospitais, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmacêuticas). As unidades básicas de saúde, onde acontece a campanha de vacinação contra a Covid-19, seguirão normalmente.
O QUE ESTÁ PROIBIDO DE FUNCIONAR
- Transporte público, rodoviário e ferroviário de passageiros;
- Instituições de ensino públicas e privadas;
- Bancos e lotéricas (com exceção do pagamento de auxílios emergenciais);
- Shoppings e centros comerciais
- Comércio atacadista (com exceção de atacarejos);
- Atendimento presencial em concessionárias de serviço público (água, luz, etc);
- Quaisquer atividades de serviços e comércio que não estejam enquadradas como essenciais, como lojas de roupas, lojas de conveniência, salões de beleza, academias, lojas de material de construção, entre outros.
O QUE PODE FUNCIONAR COM RESTRIÇÕES
- Restaurantes e similares só podem funcionar com atendimento via delivery;
- Hotéis e pousadas podem receber hóspedes até 30% de sua capacidade;
O QUE FUNCIONA SEXTA E SÁBADO
- Supermercados (veja horários das principais redes no fim da matéria);
- Padarias;
- Minimercados, hortifrútis e lojas de produtos alimentícios;
- Oficinas mecânicas.
O QUE FUNCIONA SÓ NO SÁBADO
- Estabelecimentos de cuidados com animais;
- Serviços de locação de veículos;
- Serviços postais;
- Distribuidoras de água.
O QUE FUNCIONA SEXTA, SÁBADO E DOMINGO
- Postos de combustíveis (com lojas de conveniência fechadas);
- Farmácias;
- Serviços de assistência à saúde;
- Serviços funerários.
FUNCIONAMENTO DE SUPERMERCADOS
EPA
- Sexta-feira (2): 8h às 18h
- Sábado (3): horário normal
EXTRABOM
- Sexta-feira (2): todas as lojas vão funcionar das 8h às 20h, exceto a loja de Colatina, que estará fechada
- Sábado (3): horário normal
EXTRAPLUS
- Sexta-feira (2): todas as lojas vão funcionar das 8h às 20h
- Sábado (3): horário normal
PERIM
- Sexta-feira (2): as lojas vão funcionar das 8h às 18h, sendo até às 20h a loja de Vitória
- Sábado (3): horário normal, das 8h às 22h
CARONE
- Sexta-feira (2): todas as lojas vão funcionar das 8 às 18h, sendo até às 20h em Vitória
- Sábado (3): horário normal
SAM'S CLUB
- Sexta-feira (2): das 8 às 18h
- Sábado (3): horário normal
OK
- Sexta-feira (2): 9h às 20h
- Sábado (3): horário normal, até as 22h
CARREFOUR
- Sexta-feira (2): das 9h às 21h
- Sábado (3): horário normal, das 8h às 22h
ATACADO VEM
- Sexta-feira (2): das 8h às 20h
- Sábado (3): das 7 às 22h