Quarentena e feriado: confira o que funciona no ES até domingo

Carrinho de compras em supermercado Crédito: Fernando Madeira

Após um decreto da semana passada, os supermercados e padarias podem abrir aos feriados . Essas empresas então, ficarão abertas nesta sexta-feira, mas com um horário reduzido, que é definido por cada negócio. No sábado o funcionamento é normal. Já aos domingos os supermercados e padarias continuam proibidos de abrir.

Quem deixou para comprar chocolates e ovos de Páscoa na última hora vai encontrar, além dos supermercados, lojas de chocolates abertas ao público. É que o decreto permite que elas funcionem, por serem consideradas do ramo de comércio de alimentos . A exceção são as lojas localizadas em shoppings e centros comerciais, que devem atender apenas por delivery.

Já aquele almoço de Páscoa com a família fora de casa vai ficar para 2022, já que restaurantes, bares e lanchonetes seguem proibidos de abrirem para atendimento presencial, drive thru e take away (retire e leve). O funcionamento é permitido apenas por delivery.

Ovos de Páscoa em supermercado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As praias também devem ser evitadas. Os decretos da quarentena proibiram o comércio de ambulantes e a instalação de barracas, cadeiras e guarda-sóis nas praias. Em algumas cidades, como em Vitória, os bolsões de estacionamento também foram fechados para evitar o acesso do público.

No tocante à realização de eventos e demais encontros presenciais, estão vedadas reuniões com um "elevado número de pessoas", exceto caso todas sejam do mesmo núcleo familiar.

Funcionam normalmente ao longo de todo o feriadão postos de combustíveis, farmácias, serviços funerários e de assistência à saúde (hospitais, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmacêuticas). As unidades básicas de saúde, onde acontece a campanha de vacinação contra a Covid-19, seguirão normalmente.

O QUE ESTÁ PROIBIDO DE FUNCIONAR

Transporte público, rodoviário e ferroviário de passageiros;

Instituições de ensino públicas e privadas;

Bancos e lotéricas (com exceção do pagamento de auxílios emergenciais);

Shoppings e centros comerciais

Comércio atacadista (com exceção de atacarejos);

Atendimento presencial em concessionárias de serviço público (água, luz, etc);

Quaisquer atividades de serviços e comércio que não estejam enquadradas como essenciais, como lojas de roupas, lojas de conveniência, salões de beleza, academias, lojas de material de construção, entre outros.

O QUE PODE FUNCIONAR COM RESTRIÇÕES

Restaurantes e similares só podem funcionar com atendimento via delivery;

Hotéis e pousadas podem receber hóspedes até 30% de sua capacidade;

O QUE FUNCIONA SEXTA E SÁBADO

Supermercados (veja horários das principais redes no fim da matéria);

Padarias;

Minimercados, hortifrútis e lojas de produtos alimentícios;

Oficinas mecânicas.

O QUE FUNCIONA SÓ NO SÁBADO

Estabelecimentos de cuidados com animais;

Serviços de locação de veículos;

Serviços postais;

Distribuidoras de água.

O QUE FUNCIONA SEXTA, SÁBADO E DOMINGO

Postos de combustíveis (com lojas de conveniência fechadas);

Farmácias;

Serviços de assistência à saúde;

Serviços funerários.

FUNCIONAMENTO DE SUPERMERCADOS

EPA

Sexta-feira (2): 8h às 18h

Sábado (3): horário normal



EXTRABOM

Sexta-feira (2): todas as lojas vão funcionar das 8h às 20h, exceto a loja de Colatina, que estará fechada



Sábado (3): horário normal

EXTRAPLUS

Sexta-feira (2): todas as lojas vão funcionar das 8h às 20h



Sábado (3): horário normal

PERIM

Sexta-feira (2): as lojas vão funcionar das 8h às 18h, sendo até às 20h a loja de Vitória



Sábado (3): horário normal, das 8h às 22h

CARONE

Sexta-feira (2): todas as lojas vão funcionar das 8 às 18h, sendo até às 20h em Vitória



Sábado (3): horário normal

SAM'S CLUB

Sexta-feira (2): das 8 às 18h

Sábado (3): horário normal

OK

Sexta-feira (2): 9h às 20h

Sábado (3): horário normal, até as 22h

CARREFOUR

Sexta-feira (2): das 9h às 21h



Sábado (3): horário normal, das 8h às 22h

ATACADO VEM