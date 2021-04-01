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Pandemia

Quarentena e feriado: confira o que funciona no ES até domingo

Até o domingo de Páscoa o Estado continua na fase mais rígida da quarentena. Supermercados, por exemplo, terão horário especial nesta sexta-feira. Já no domingo, por força do decreto, quase tudo fica fechado

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 17:22

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 abr 2021 às 17:22
Itens da cesta básica no supermercado
Carrinho de compras em supermercado Crédito: Fernando Madeira
O feriadão da Semana Santa coincide neste ano com a reta final da quarentena mais rígida estabelecida pelo governo do Estado. Diante das medidas restritivas para contenção do aumento de casos de coronavírus, algumas atividades terão funcionamento especial nesta Sexta-feira da Paixão (2), sábado (3) e no domingo de Páscoa (4).
Após um decreto da semana passada, os supermercados e padarias podem abrir aos feriados. Essas empresas então, ficarão abertas nesta sexta-feira, mas com um horário reduzido, que é definido por cada negócio. No sábado o funcionamento é normal. Já aos domingos os supermercados e padarias continuam proibidos de abrir. 

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Quem deixou para comprar chocolates e ovos de Páscoa na última hora vai encontrar, além dos supermercados, lojas de chocolates abertas ao público. É que o decreto permite que elas funcionem, por serem consideradas do ramo de comércio de alimentos. A exceção são as lojas localizadas em shoppings e centros comerciais, que devem atender apenas por delivery.
Já aquele almoço de Páscoa com a família fora de casa vai ficar para 2022, já que restaurantes, bares e lanchonetes seguem proibidos de abrirem para atendimento presencial, drive thru e take away (retire e leve). O funcionamento é permitido apenas por delivery.
O transporte público coletivo segue sem funcionar nos municípios. O Transcol continua, até domingo, atendendo apenas profissionais de saúde em linhas específicas. Já os ônibus intermunicipais e interestaduais, além do transporte ferroviário de passageiros, também estão proibidos até domingo.
Cesta de Páscoa medida pela FGV tem deflação de 0,99%
Ovos de Páscoa em supermercado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As praias também devem ser evitadas. Os decretos da quarentena proibiram o comércio de ambulantes e a instalação de barracas, cadeiras e guarda-sóis nas praias. Em algumas cidades, como em Vitória, os bolsões de estacionamento também foram fechados para evitar o acesso do público.
No tocante à realização de eventos e demais encontros presenciais, estão vedadas reuniões com um "elevado número de pessoas", exceto caso todas sejam do mesmo núcleo familiar.
Funcionam normalmente ao longo de todo o feriadão postos de combustíveis, farmácias, serviços funerários e de assistência à saúde (hospitais, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmacêuticas). As unidades básicas de saúde, onde acontece a campanha de vacinação contra a Covid-19, seguirão normalmente.

O QUE ESTÁ PROIBIDO DE FUNCIONAR

  • Transporte público, rodoviário e ferroviário de passageiros;
  • Instituições de ensino públicas e privadas;
  • Bancos e lotéricas (com exceção do pagamento de auxílios emergenciais);
  • Shoppings e centros comerciais
  • Comércio atacadista (com exceção de atacarejos);
  • Atendimento presencial em concessionárias de serviço público (água, luz, etc);
  • Quaisquer atividades de serviços e comércio que não estejam enquadradas como essenciais, como lojas de roupas, lojas de conveniência, salões de beleza, academias, lojas de material de construção, entre outros.

O QUE PODE FUNCIONAR COM RESTRIÇÕES

  • Restaurantes e similares só podem funcionar com atendimento via delivery;
  • Hotéis e pousadas podem receber hóspedes até 30% de sua capacidade;

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O QUE FUNCIONA SEXTA E SÁBADO

  • Supermercados (veja horários das principais redes no fim da matéria);
  • Padarias;
  • Minimercados, hortifrútis e lojas de produtos alimentícios;
  • Oficinas mecânicas.

O QUE FUNCIONA SÓ NO SÁBADO

  • Estabelecimentos de cuidados com animais;
  • Serviços de locação de veículos;
  • Serviços postais;
  • Distribuidoras de água.

O QUE FUNCIONA SEXTA, SÁBADO E DOMINGO

  • Postos de combustíveis (com lojas de conveniência fechadas);
  • Farmácias;
  • Serviços de assistência à saúde;
  • Serviços funerários.

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FUNCIONAMENTO DE SUPERMERCADOS

EPA

  • Sexta-feira (2): 8h às 18h
  • Sábado (3): horário normal

EXTRABOM

  • Sexta-feira (2): todas as lojas vão funcionar das 8h às 20h, exceto a loja de Colatina, que estará fechada
  • Sábado (3): horário normal

EXTRAPLUS

  • Sexta-feira (2): todas as lojas vão funcionar das 8h às 20h
  • Sábado (3): horário normal

PERIM

  • Sexta-feira (2): as lojas vão funcionar das 8h às 18h, sendo até às 20h a loja de Vitória
  • Sábado (3): horário normal, das 8h às 22h

CARONE

  • Sexta-feira (2): todas as lojas vão funcionar das 8 às 18h, sendo até às 20h em Vitória
  • Sábado (3): horário normal

SAM'S CLUB

  • Sexta-feira (2): das 8 às 18h
  • Sábado (3): horário normal

OK

  • Sexta-feira (2): 9h às 20h
  • Sábado (3): horário normal, até as 22h

CARREFOUR

  • Sexta-feira (2): das 9h às 21h
  • Sábado (3): horário normal, das 8h às 22h

ATACADO VEM

  • Sexta-feira (2): das 8h às 20h
  • Sábado (3): das 7 às 22h

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