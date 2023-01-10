Prova de Vida: última chamada para beneficiários do IPAJM

Cerca de 3.500 aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM) que fizeram aniversário nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, ainda não realizaram o recadastramento obrigatório e anual por meio da Prova de Vida. Os beneficiários têm até o próximo dia 31 de janeiro para regularizar a situação, caso contrário, terão o pagamento do benefício suspenso a partir de 1º de fevereiro de 2023.
“Os beneficiários aniversariantes de setembro a dezembro de 2022 tiveram quatro meses para fazer o procedimento no ano passado, e agora terão mais alguns dias para se recadastrar para não ter o pagamento suspenso. Por isso, a orientação é de que procurem o mais rápido possível uma agência do Banestes com a documentação necessária”, alertou a coordenadora do Recadastramento do IPAJM, Márcia Fiorotti.
Como fazer o recadastramento
O recadastramento deve ser realizado em qualquer agência do Banestes, distribuídas em diversas cidades capixabas. Os beneficiários devem levar documento de identificação com foto, como Carteira de Identidade e de Motorista, além do CPF.
Caso a pessoa resida fora do Estado ou esteja impossibilitada de se locomover ao Banco, é necessário fazer a Prova de Vida utilizando o formulário presente neste link.
A lista nominal dos não recadastrados pode ser consultada neste link. Para mais informações, o beneficiário deve acessar o site do IPAJM.