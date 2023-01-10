Prova de Vida: última chamada para beneficiários do IPAJM

Cerca de 3.500 aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM) que fizeram aniversário nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, ainda não realizaram o recadastramento obrigatório e anual por meio da Prova de Vida. Os beneficiários têm até o próximo dia 31 de janeiro para regularizar a situação, caso contrário, terão o pagamento do benefício suspenso a partir de 1º de fevereiro de 2023 .

“Os beneficiários aniversariantes de setembro a dezembro de 2022 tiveram quatro meses para fazer o procedimento no ano passado, e agora terão mais alguns dias para se recadastrar para não ter o pagamento suspenso. Por isso, a orientação é de que procurem o mais rápido possível uma agência do Banestes com a documentação necessária”, alertou a coordenadora do Recadastramento do IPAJM, Márcia Fiorotti.