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Prova de Vida: última chamada para beneficiários do IPAJM

Beneficiários que fizeram aniversário nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 têm até 31 de janeiro para regularizar a situação; Prova de Vida é obrigatória e anual
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

10 jan 2023 às 17:55

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 17:55

Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM)
Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM) Crédito: Vitor Jubini
Cerca de 3.500 aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM) que fizeram aniversário nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, ainda não realizaram o recadastramento obrigatório e anual por meio da Prova de Vida. Os beneficiários têm até o próximo dia 31 de janeiro para regularizar a situação, caso contrário, terão o pagamento do benefício suspenso a partir de 1º de fevereiro de 2023
“Os beneficiários aniversariantes de setembro a dezembro de 2022 tiveram quatro meses para fazer o procedimento no ano passado, e agora terão mais alguns dias para se recadastrar para não ter o pagamento suspenso. Por isso, a orientação é de que procurem o mais rápido possível uma agência do Banestes com a documentação necessária”, alertou a coordenadora do Recadastramento do IPAJM, Márcia Fiorotti.

Como fazer o recadastramento

O recadastramento deve ser realizado em qualquer agência do Banestes, distribuídas em diversas cidades capixabas. Os beneficiários devem levar documento de identificação com foto, como Carteira de Identidade e de Motorista, além do CPF.
Caso a pessoa resida fora do Estado ou esteja impossibilitada de se locomover ao Banco, é necessário fazer a Prova de Vida utilizando o formulário presente neste link
A lista nominal dos não recadastrados pode ser consultada neste link. Para mais informações, o beneficiário deve acessar o site do IPAJM

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