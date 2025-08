Cozinha Solidária

Projeto distribuirá refeições para pessoas carentes em Vitória e Viana

O programa irá fornecer 360 refeições diárias para três entidades, sendo duas na Capital capixaba e uma em Viana

Para atender pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua, foi lançado o projeto Cozinha Solidária, que tem a intenção de produzir e distribuir 360 refeições diárias. A ideia partiu do governo do Espírito Santo , que vai implantar o serviço em três entidades, sendo duas em Vitória e uma em Viana , ambas na Região Metropolitana.>

Somente em uma delas, a Associação Alef Bet, localizada no Centro de Vitória, serão servidas 120 refeições ao dia, totalizando 2.400 por mês. Em todas as unidades, cerca de 50 mil refeições serão entregues ao público-alvo em um prazo de 21 meses, período de execução do projeto, que faz parte do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) no Espírito Santo.>