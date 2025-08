Tragédia

Casal que morreu após carro cair de rampa em Venda Nova tinha ido namorar

Informação é do irmão de Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, que morreu junto da namorada Adriana Machado Ribeiro, de 42; veículo em que eles estavam caiu de rampa de voo livre

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 09:46

Marcone da Silva Cardoso - 28 anos Adriana Machado Ribeiro - 42 anos Crédito: Divulgação Bombeiros / Arquivo pessoal

O irmão do homem que morreu após o carro em que ele estava com a namorada cair de uma rampa de voo livre, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, disse afirmou que o casal havia saído para namorar quando o acidente aconteceu, na manhã de segunda-feira (4). Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, e Adriana Machado Ribeiro, 42, morreram no local. >

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo despencou da Rampa de Voo Livre do Filete, que possui cerca de 400 metros de altura. O casal foi encontrado sem as roupas, segundo a Polícia Civil. Devido ao local onde os corpos foram encontrados, os militares acreditam que o casal foi ejetado após o carro bater na primeira pedra, a mais de 100 metros, após começar a cair.>

As circunstâncias do fato continuam sendo apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outra (Dipo) de Venda Nova do Imigrante. Até a última atualização desta reportagem, a polícia não tinha informações sobre o motivo do carro ter caído.>

Relacionamento

Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos e Adriana Machado Ribeiro, de 42, estavam namorando Crédito: Redes socias

Ainda segundo o irmão, que preferiu não se identificar, os três tinham ido a uma festa em Castelo, município vizinho que também fica no Sul do estado, antes do acidente. Marcone e Adriana estavam junto há seis meses.>

Eles me deixaram em casa e foram namorar. Ele tinha trabalhado o fim de semana todo, não via ela tinha quatro dias, e foram namorar X. Irmão de Marcone

Marcone trabalhava como operador de máquinas em Venda Nova do Imigrante, mas era natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde foi enterrado na terça-feira (5). Em relação à Adriana, colegas de trabalho contaram que ela trabalhava em uma padaria da cidade havia 16 anos. A mulher deixou dois filhos de um relacionamento anterior e foi enterrada em Venda Nova do Imigrante.>

Carro em que casal estava despencou cerca de 400 metros Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Sobre o acidente

A Polícia Militar relatou que recebeu informações de moradores do local que escutaram um barulho e depois viram um carro no meio da vegetação. Segundo o Boletim de Ocorrência, o carro caiu de uma rampa de voo livre numa propriedade que fica na região de Tapera.>

Ao chegar no local, a equipe foi recebida pelo caseiro da propriedade. Ele disse que chegou a ouvir um barulho de madrugada, por volta das 2h20, mas não visualizou nada por estar muito escuro.>

Rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Tiago Amorim trabalha em uma propriedade perto da rampa de voo e encontrou o veículo caído. "Vi o motor do carro muito distante e o carro caiu quase 150 metros do acidente. Foi uma cena impactante, o carro destroçou, virou um papel. A altura é muito grande", comentou.>

O aspirante Raulino, do Corpo de Bombeiros, disse que as equipes precisaram fazer uma trilha para conseguir encontrar o corpo de Adriana. "Tratava-se de um terreno muito íngreme. Na parte inferior havia uma vegetação densa, e na parte superior havia um paredão de pedra. O primeiro corpo, o do homem, estava justamente na base do paredão de pedra. Agora, para fazer as buscas, a varredura para achar a segunda vítima, a equipe teve que fazer uma trilha na vegetação densa", explicou.>

Carro em que casal estava despencou cerca de 400 metros Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, e da repórter Viviane Lopes, do g1/ES

