Inscrições até quinta (7)

Vitória vai sediar o maior congresso de comunicação da América Latina

Edição nacional do evento será na Faesa Centro Universitário, de 1º a 5 de setembro e deve reunir cerca de 2.500 participantes

O prazo para inscrições do 48º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom 2025 termina nesta quinta-feira (7). O evento será realizado pela Faesa Centro Universitário de 1º a 5 de setembro, reunindo cerca de 2.500 participantes, incluindo estudantes, pesquisadores e profissionais de todo o Brasil. As inscrições devem ser realizadas pelo

O congresso retorna a Vitória após 30 anos e terá como tema central “(Re)pensar a Comunicação: ensino, pesquisa e extensão”, com o objetivo de discutir os desafios contemporâneos da área e fomentar reflexões sobre a formação, mercado e o papel social da comunicação.>

O congresso contará com conferências de renomados especialistas internacionais, como Silvio Waisbord (George Washington University) e Rosental Calmon Alves (University of Texas, Austin), além de uma variada programação com minicursos, oficinas, painéis temáticos, apresentações culturais, lançamentos de livros e entrega dos principais prêmios da comunicação:>