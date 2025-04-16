Professores celetistas de Cariacica vão ter novo piso salarial

Na reestruturação promovida pelo Executivo municipal, para jornada de 40 horas, a remuneração em 2025 deve ser de, no mínimo, R$ 4.867,77. Mas, em Cariacica, a carga horária padrão é de 25 horas semanais e o piso, considerando a proporcionalidade, será de R$ 3.042,35. Atualmente, o valor pago é R$ 2.732,18.