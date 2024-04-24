Professora que caiu do 2° andar de escola em Vitória passa por novos exames

Forro do teto da sala de aula de uma escola particular desaba e atinge professora. Crédito: Reprodução | Arquivo Pessoal

"Ela está bem, graças a Deus. Os exames são de rotina mesmo para garantir que tudo continua bem. As dores no corpo são normais devido ao impacto da queda e ela vai sentir por uns dias ainda", informou uma parente, que não quis se identificar.

A professora se feriu após o piso do segundo andar ceder em um dos prédios do colégio Crédito: Reprodução

O caso aconteceu na última quinta-feira (18) logo após o fim do período vespertino do Centro Educacional. Após o chão ceder, a educadora chegou a bater um dos lados do corpo em um armário e depois caiu no chão, segundo um familiar. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros no local do acidente, e reclamou de dores abdominais, coluna e braço no momento em que foi socorrida.

A educadora recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) no local e, em seguida, foi encaminhada para um hospital particular da Capital.

Your browser does not support the audio element. Professora que caiu do 2º andar de escola em Vitória passa por novos exames

Chão comido por cupim

Os engenheiros detectaram a presença dos cupins no mezanino e a desintegração de partes da peça de madeira do painel, causada pela infestação de cupins que fragilizou, danificou e afetou a estabilidade do material, provocando o desabamento da estrutura.

O órgão detalhou que o painel wall é composto por um núcleo de madeira laminada e revestido por uma placa cimentícia. Apesar de ser considerado um produto resistente, é necessário atentar para aspectos fundamentais na aquisição e na instalação dele.

“É importante exigir os manuais dos fornecedores desses materiais construtivos e verificar se constam nesses documentos informações sobre instalação e manutenção, se há resistência ao fogo e sua propagação, se possui indicações de que a madeira passou por tratamento anti cupim e, principalmente, se as especificações e discriminações estão de acordo com as normas técnicas”, alertou o engenheiro Giuliano Battisti, gerente de relacionamento institucional do Crea-ES.

Battisti lembrou, ainda, da importância de se observar, além da presença dos insetos, se há incidência de umidade, deformações ou sinais de trincas e fissuras na superfície.

O que diz a escola

Na tarde desta sexta-feira (19), após o posicionamento do Crea-ES, a reportagem de A Gazeta pediu atualizações sobre o caso à assessoria do Centro Educacional Primeiro Mundo. Em nota, a instituição confirmou a visita do órgão no local e a identificação da presença de madeira no interior das placas cimentícias e metálicas do piso da sala onde o incidente ocorreu, fato que não era do conhecimento da administração. (Confira a nota na íntegra abaixo).

Durante a manhã de sexta, a Rede Inspira, responsável pela gestão da escola, informou que o colégio tem todos os alvarás e está com as manutenções em dia. Além disso, disse que o piso é feito de estrutura metálica com tecnologia válida por 20 anos e, que nesta sexta, seria realizada uma inspeção para analisar a ocorrência. Veja, abaixo, a última nota enviada por eles: