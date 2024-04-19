Professora que caiu do 2° andar de escola em Vitória segue internada

A professora que caiu do segundo para o primeiro andar após o piso ceder em um dos prédios do Centro Educacional Primeiro Mundo, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, segue em observação no hospital. Os exames clínicos e físicos mostram que não há fraturas e perfurações internas, porém a educadora reclama de forte dor no quadril, segundo familiares. O acidente aconteceu entre o fim da tarde e começo da noite desta quinta-feira (18).
“Quando cedeu o chão, ela acabou batendo em um armário que tinha embaixo e deu impacto em um dos lados. Aí quando ela caiu no chão bateu em só um dos lados também. Ela não conseguiu dormir à noite, reclamando muito de dor, principalmente no quadril. Agora ficou de ver um exame para verificar se tem algo”, explicou um parente, que não quis ser identificada.
Imagens enviadas do local para a reportagem de A Gazeta mostram que um bloco inteiro foi desfeito no acidente e preencheu o chão com pedaços do chão. A identidade da educadora não foi divulgada.
O Corpo de Bombeiros informou, por nota, que ao ser atendida no local a vítima apresentou escoriações e se queixava de dores abdominais, coluna e braço. A educadora recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) na escola e, em seguida, foi encaminhada para um hospital particular da Capital.
Aulas suspensas
Pais de alunos receberam um comunicado da instituição, por e-mail, que informava sobre a suspensão das aulas nesta sexta-feira (19), nos dois turnos (matutino e vespertino) no prédio da Educação Infantil, para a realização de uma perícia.
A Rede Inspira, responsável pela gestão da escola, informou que o colégio tem todos os alvarás e está com as manutenções em dia. Além disso, contou que o piso é feito de estrutura metálica com tecnologia válida por 20 anos e, nesta sexta-feira (19), será realizada uma inspeção para analisar a ocorrência. Veja a nota abaixo:
"O Centro Educacional Primeiro Mundo, de Vitória, confirma que nesta quinta-feira (18/04) houve um incidente no piso da unidade. Não havia alunos em sala. A professora, presente na sala, recebeu os primeiros socorros. O SAMU foi acionado e a sala foi imediatamente interditada. A instituição suspendeu as aulas no prédio em questão para uma minuciosa inspeção. O Centro Educacional Primeiro Mundo está oferecendo todo o apoio necessário à professora, familiares e toda a comunidade, e reforça que a segurança dos estudantes, professores e funcionários é sua maior prioridade."