Professora que caiu do 2° andar de escola em Vitória segue internada

Professora fica ferida após piso desabar em escola de Vitória. Crédito: Leitor | A Gazeta

“Quando cedeu o chão, ela acabou batendo em um armário que tinha embaixo e deu impacto em um dos lados. Aí quando ela caiu no chão bateu em só um dos lados também. Ela não conseguiu dormir à noite, reclamando muito de dor, principalmente no quadril. Agora ficou de ver um exame para verificar se tem algo”, explicou um parente, que não quis ser identificada.

Imagens enviadas do local para a reportagem de A Gazeta mostram que um bloco inteiro foi desfeito no acidente e preencheu o chão com pedaços do chão. A identidade da educadora não foi divulgada.

O Corpo de Bombeiros informou, por nota, que ao ser atendida no local a vítima apresentou escoriações e se queixava de dores abdominais, coluna e braço. A educadora recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) na escola e, em seguida, foi encaminhada para um hospital particular da Capital.

Aulas suspensas

Pais de alunos receberam um comunicado da instituição, por e-mail, que informava sobre a suspensão das aulas nesta sexta-feira (19), nos dois turnos (matutino e vespertino) no prédio da Educação Infantil, para a realização de uma perícia.

A Rede Inspira, responsável pela gestão da escola, informou que o colégio tem todos os alvarás e está com as manutenções em dia. Além disso, contou que o piso é feito de estrutura metálica com tecnologia válida por 20 anos e, nesta sexta-feira (19), será realizada uma inspeção para analisar a ocorrência. Veja a nota abaixo: