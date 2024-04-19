Infestação de cupins gerou acidente em escola de Vitória, diz Crea-ES

O Centro Educacional Primeiro Mundo, de Vitória, informa que, durante a primeira vistoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), realizada em 19/04/24, foi identificada a presença de madeira no interior das placas cimentícias e metálicas do piso da sala onde o incidente ocorreu.

A deterioração do material foi causada por cupins e a escola não tinha conhecimento sobre a presença dos insetos ou quaisquer outros tipos de danos na estrutura.

A instituição está garantindo em parceria com a empresa proprietária do imóvel, que é alugado, assegurar a reconstrução do ambiente, sempre prezando pela utilização dos melhores materiais e máxima segurança.

A escola reforça que realiza manutenções periódicas em suas instalações e em todos os equipamentos pedagógicos e que as intervenções estruturais do imóvel são de responsabilidade do proprietário, que de imediato se mostrou disponível e também focado em solucionar todos os pontos.

O Centro Educacional Primeiro Mundo destaca que continuará seguindo todas as recomendações do CREA para garantir a segurança de alunos e funcionários, incluindo a substituição de todas as atuais instalações com o mesmo material da sala onde o incidente ocorreu por uma nova estrutura integralmente metálica, visando maior segurança, de acordo com as recomendações do CREA.