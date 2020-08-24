'Processo doloroso', diz mãe de modelo internada após ter corpo queimado no ES

A modelo Katiuscia Silva Mota, que teve 50% do corpo queimado durante uma discussão com a namorada na Serra, continua internada no Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. A informação foi confirmada, nesta segunda-feira (24), pela mãe da jovem, Marilza Silva Mota, que disse ainda que a filha não tem previsão de alta. A Polícia Civil descartou crime no caso.
"Ela continua internada. Está lúcida, mas com muita dor. O estado de saúde dela é estável, mas não tem previsão de alta", contou. Ainda segundo a mãe, Katiuscia está passando pelo tratamento das queimaduras, com a troca dos curativos diariamente.
Além disso, Marilza disse que a filha ainda não conseguiu ter uma noite de sono desde que deu entrada no hospital, após o ocorrido.
"Ela ainda não conseguiu ter uma noite de sono completa. É um processo doloroso. Ela precisa ser sedada e todos os dias são colocados novos curativos"
O CASO
Moradora de um condomínio no bairro São Diogo, na Serra, a modelo Katiuscia Silva Mota, de 31 anos, teve o corpo queimado na noite do dia 10 de agosto. Perto das 19h, câmeras de segurança do local registraram o momento em que ela aparece próximo à porta de vidro do prédio, com o corpo já coberto pelas chamas e em desespero.
Ao se aproximar da porta, a modelo cai no chão com o fogo sobre a roupa. Ela consegue, na sequência, retirar a blusa, porém as chamas permanecem no cabelo e em outras áreas do corpo. A namorada de Katiuscia e moradores do local abrem a porta de vidro e rapidamente tentam apagar as chamas do corpo da vítima, que novamente cai no chão.
Dois homens tentam também abafar as chamas e usam uma toalha para impedir que a mulher siga com o corpo incendiado. Após controlarem as chamas, o resgate foi acionado e a modelo foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município a unidade é referência no atendimento de pessoas com queimaduras.
POLÍCIA DESCARTOU CRIME
De acordo com a delegada Raffaella Aguiar, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), não há indícios de que a modelo Katiuscia Silva Mota tenha sido vítima de crime. A namorada dela, uma jovem de 21 anos, prestou depoimento à delegada no dia 13 de agosto.
As imagens das câmeras de segurança do condomínio e o depoimento da própria modelo ajudaram a polícia a chegar a essa conclusão. Desse modo, a Polícia Civil encerrou a apuração do procedimento que foi aberto e vai encaminhá-lo para o Ministério Publico Estadual.