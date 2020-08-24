'Processo doloroso', diz mãe de modelo internada após ter corpo queimado no ES

Modelo foi internada no Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Vitor Jubini

"Ela continua internada. Está lúcida, mas com muita dor. O estado de saúde dela é estável, mas não tem previsão de alta", contou. Ainda segundo a mãe, Katiuscia está passando pelo tratamento das queimaduras, com a troca dos curativos diariamente.

Além disso, Marilza disse que a filha ainda não conseguiu ter uma noite de sono desde que deu entrada no hospital, após o ocorrido.

"Ela ainda não conseguiu ter uma noite de sono completa. É um processo doloroso. Ela precisa ser sedada e todos os dias são colocados novos curativos" Marilza Silva Mota - Mãe da modelo

O CASO

Moradora de um condomínio no bairro São Diogo, na Serra, a modelo Katiuscia Silva Mota, de 31 anos, teve o corpo queimado na noite do dia 10 de agosto. Perto das 19h, câmeras de segurança do local registraram o momento em que ela aparece próximo à porta de vidro do prédio, com o corpo já coberto pelas chamas e em desespero.

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Ao se aproximar da porta, a modelo cai no chão com o fogo sobre a roupa. Ela consegue, na sequência, retirar a blusa, porém as chamas permanecem no cabelo e em outras áreas do corpo. A namorada de Katiuscia e moradores do local abrem a porta de vidro e rapidamente tentam apagar as chamas do corpo da vítima, que novamente cai no chão.

Dois homens tentam também abafar as chamas e usam uma toalha para impedir que a mulher siga com o corpo incendiado. Após controlarem as chamas, o resgate foi acionado e a modelo foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município  a unidade é referência no atendimento de pessoas com queimaduras.

POLÍCIA DESCARTOU CRIME