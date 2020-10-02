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Na Serra

Presidente de projeto social no ES vai rifar carro por falta de doações

Serão vendidos 1.000 bilhetes no valor de R$ 100 cada, que serão destinados à compra de alimentos e material para o projeto Galpão do Sopão, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 21:29

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 21:29

O projeto Galpão do Sopão distribui sopas para a população carente de Nova Almeida
O projeto Galpão do Sopão distribui sopas para a população carente de Nova Almeida, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Durante a pandemia causada pelo coronavírus, muitos projetos sociais encontram dificuldades para arrecadar materiais para doação. Um deles é o Galpão do Sopão, que fica em Nova Almeida, na Serra, e que faz a distribuição de cerca de seis mil sopas por mês. Por conta da falta de obtenção de materiais, o presidente do projeto, Aloísi Massote Filho, está organizando uma rifa cujo prêmio é seu próprio carro, para conseguir fundos e manter o atendimento à população carente.
Aloísi e sua esposa começaram o projeto de assistência social há 18 anos com o intuito de erradicar a fome e acabar com a miséria na região. Eles fazem a entrega de pratos de sopa às terças, quintas-feiras e aos sábados e recebem doações de várias pessoas, tanto de alimentos quanto de material para a produção das sopas e até mesmo pagamento de contas de luz e água. Mas, com a pandemia, essa ajuda diminuiu consideravelmente, segundo Aloísi.
"Do começo da pandemia pra cá, tivemos uma redução grande de doações e um aumento da demanda muito forte. Por isso, nós temos que fazer ações entre amigos para repor essas doações que ficaram ausentes nesse período, para poder alcançar nossos objetivos com o projeto", disse.
Aloísio Massote Filho, presidente do projeto Galpão do Sopão
Aloísi Massote, presidente do projeto, está rifando seu próprio carro para angariar fundos para o projeto Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma dessas ações que Aloísi organizou foi uma rifa cujo prêmio é seu próprio carro, modelo Ford Fusion. Ele alegou que a arrecadação com a rifa será destinada toda para o projeto e que esse levantamento de fundos já é feito pensando no próximo ano, para que o atendimento à população possa continuar.
"Como nós estamos em uma época em que essas reduções impactam nosso rendimento, estou rifando meu automóvel pessoal para que a gente possa, no próximo ano, quando terminar o emergencial, nos preparar para que possamos continuar o andamento do projeto. Hoje, são 6 mil pratos de sopa por mês, fora as vasilhas que levam pra casa. Uma demanda muito crescente e temos que agir", finalizou.
Ao todo, 1.000 bilhetes serão rifados, no valor de R$ 100 cada. Aloísi espera que, assim, o projeto possa transformar essa rifa em dinheiro para conseguir atender a população carente de Nova Almeida.

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