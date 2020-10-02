Presidente de projeto social no ES vai rifar carro por falta de doações

O projeto Galpão do Sopão distribui sopas para a população carente de Nova Almeida, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Durante a pandemia causada pelo coronavírus , muitos projetos sociais encontram dificuldades para arrecadar materiais para doação. Um deles é o Galpão do Sopão, que fica em Nova Almeida, na Serra , e que faz a distribuição de cerca de seis mil sopas por mês. Por conta da falta de obtenção de materiais, o presidente do projeto, Aloísi Massote Filho, está organizando uma rifa cujo prêmio é seu próprio carro, para conseguir fundos e manter o atendimento à população carente.

Aloísi e sua esposa começaram o projeto de assistência social há 18 anos com o intuito de erradicar a fome e acabar com a miséria na região. Eles fazem a entrega de pratos de sopa às terças, quintas-feiras e aos sábados e recebem doações de várias pessoas, tanto de alimentos quanto de material para a produção das sopas e até mesmo pagamento de contas de luz e água. Mas, com a pandemia, essa ajuda diminuiu consideravelmente, segundo Aloísi.

"Do começo da pandemia pra cá, tivemos uma redução grande de doações e um aumento da demanda muito forte. Por isso, nós temos que fazer ações entre amigos para repor essas doações que ficaram ausentes nesse período, para poder alcançar nossos objetivos com o projeto", disse.

Aloísi Massote, presidente do projeto, está rifando seu próprio carro para angariar fundos para o projeto Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma dessas ações que Aloísi organizou foi uma rifa cujo prêmio é seu próprio carro, modelo Ford Fusion. Ele alegou que a arrecadação com a rifa será destinada toda para o projeto e que esse levantamento de fundos já é feito pensando no próximo ano, para que o atendimento à população possa continuar.

"Como nós estamos em uma época em que essas reduções impactam nosso rendimento, estou rifando meu automóvel pessoal para que a gente possa, no próximo ano, quando terminar o emergencial, nos preparar para que possamos continuar o andamento do projeto. Hoje, são 6 mil pratos de sopa por mês, fora as vasilhas que levam pra casa. Uma demanda muito crescente e temos que agir", finalizou.