Prefeitura amplia atendimento nos PAs da Glória e de Cobilândia

Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha Crédito: Arquivo A Gazeta

Diante do aumento na demanda por atendimento nas estruturas hospitalares por conta da pandemia do novo coronavírus , a Prefeitura de Vila Velha anunciou a ampliação de leitos e de profissionais nos Prontos Atendimentos da Glória e de Cobilândia, para uma maior capacidade no recebimento de pacientes.

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, a subsecretária de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde, Gleide Caroni, informou que 48 profissionais de saúde estão sendo contratados para atuarem no PA da Glória. Além disso, haverá uma ampliação no número de leitos da unidade, sendo 100% a mais para observação e 75% dos leitos de emergência.

Com a instalação da pandemia, os municípios todos estão ampliando a oferta de leitos, e Vila Velha também. Então, estamos concluindo a contratação de 48 profissionais de saúde para a próxima semana aqui no PA da Glória. Isso vai permitir que nós conseguimos dobrar, aumentar em 100% os leitos de observação e 75% os leitos de emergência, disse.

A subsecretária também destacou a divisão no fluxo de pacientes, que ficará ainda maior com a ampliação de leitos, havendo uma maior separação de casos suspeitos e não suspeitos de Covid-19.

Com essa divisão de fluxo, que vai ficar ainda melhor, entre pacientes Covid e não Covid, ou seja, com sintomas e sem sintomas respiratórios, vai permitir que tenhamos 10 leitos de observação só para Covid, e seis leitos de emergência para pacientes Covid, destacou.

PA DE COBILÂNDIA

Em Cobilândia, que conta com uma estrutura menor, a expansão também será realizada de forma a ampliar o atendimento. Segundo a subsecretária, as intervenções devem ser concluídas e a capacidade ampliada já a partir da próxima semana.

A subsecretária de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde de Vila Velha, Gleide Caroni Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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