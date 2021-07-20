Português constrói réplica de castelo medieval em Santa Teresa

O castelo erguido por Fernando e a família fica na ES 080 no pequeno sítio que compraram após se mudarem para Santa Teresa Crédito: Arquivo pessoal

As constantes idas e vindas entre Vitória e o litoral de Aracruz por anos fizeram parte da rota de trabalho do português Fernando José Perdigão Peneda, de 54 anos, mas algo peculiar e em um ponto específico da ES 010 sempre o chamava a atenção: em Santa Cruz, em frente ao Sesc de Praia Formosa (Aracruz), a fachada de um castelo era para onde os olhares dele se voltavam no trecho.

Ver a "miniatura medieval" aracruzense o inspirou a fazer sua própria estrutura, mas diferentemente da versão do litorâneo, o castelo idealizado pelo empresário tem proporções muito maiores, que remetem às grandes fortalezas construídas e espalhadas ao redor do mundo. E o local escolhido para construir o império particular foi a cidade de Santa Teresa , na região Central Serrana do Estado.

"Por muito tempo prestei serviço no Estaleiro Jurong , então passei milhares de vezes pelo litoral e aquele castelinho sempre me chamava a atenção. Sempre fiquei com aquela imagem em mente e pensava se um dia conseguiria ter o meu. Depois que me mudei de Vitória para Santa Teresa, compramos uma pequena propriedade e, a partir dali, o sonho começou a ser realizado. Estou construindo já há um tempinho e não tenho pressa em finalizar, mas fiz questão de fazer uma fachada parecida com a do castelo ali de Santa Cruz", explicou.

ADEUS DA TERRINHA

Nando, como é conhecido, deixou a pequena cidade de Mêda, pertencente ao distrito da Guarda, em Portugal, em 2001. Da "Terrinha" ele se mudou para Vitória e morou na Capital até 2007, quando partiu com a família para a cidade natal da esposa, Ana Kelly. Inicialmente, a família fixou residência na sede do município, mas em 2013 eles compraram um pequeno sítio no interior. Foi para lá que se mudaram há cerca de três anos e começaram, literalmente, a erguer o próprio castelo.

Parecidos: o castelinho de Santa Cruz foi a inspiração para Fernando construir o próprio castelo em Santa Teresa Crédito: João Paulo Alves de Andrade/https://www.joaopaulofotografias.com.br/

A fachada do castelo do português tem 30 metros de comprimento e conta com pontos de observação no alto das torres. Sem pressa para concluir o Castelo, Fernando explicou que o objetivo é fazer do Kastellu's uma pousada diferente das existentes na região.

Fernando mora com a esposa, Ana Kelly, e os dois filhos em uma casa ao lado do castelo Crédito: Arquivo pessoal

"A área aqui é muito procurada por turistas e Santa Teresa já tem alguns empreendimentos característicos, mas nenhum parecido com um castelo. Então resolvi ir por esta linha de empreendimento. Com a pandemia, a obra deu uma desacelerada porque ficou tudo mais difícil, desde a construção até mesmo os interessados em passar alguns dias por aqui. Então vou tocando devagarzinho, mas acredito que até o final do ano a parte do castelo esteja toda pronta", contou.

SERVIÇO "QUASE COMPLETO"

Ainda que o império não esteja concluído, o espaço já recebe visitantes. Há quartos e suítes para locação e o local conta com salão de jogos, piscinas, além de um café da manhã reforçado. Para um futuro próximo, o próprio castelo também será mais um diferencial, mas contradizendo o hino de Portugal, não será preciso ir "às armas" para conquistar uma hospedagem.

Além do ar medieval, o espaço conta com piscina, deck e outras opções de lazer aos visitantes Crédito: Arquivo Pessoal

"Moramos em uma casa que fica ao lado do castelo e somos os guardiões (risos). Estamos fazendo tudo com calma para ficar do jeito que queremos. Atualmente já recebemos pessoas aqui no nosso espaço, porém ficará ainda melhor. Vamos ainda montar um lago, melhorar o espaço para passeios, entre outras coisas.