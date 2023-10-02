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Atuava em Guarapari

PM 'tiktoker' do ES punido por postar vídeos fardado deixa a corporação

Em três vídeos publicados no TikTok, Thiago Garrocho afirmou entregaria armamento e farda em um batalhão da Polícia Militar e relatou que questão emocional pesou na decisão
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 out 2023 às 11:17

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 11:17

O soldado da Polícia Militar do Espírito Santo Thiago Batista Garrocho, seguido por quase 5 milhões de pessoas no TikTok, anunciou na rede social que não faz mais parte da corporação. Em três vídeos publicados sobre o assunto na plataforma, ele afirmou que entregaria o armamento e a farda em um batalhão e relatou que a questão emocional pesou para a decisão. A esposa dele, Reniely da Silva Maximiano, que é da Polícia Civil, aparece em uma das gravações.
Em um trecho do vídeo, Garrocho filmou a identificação da farda sendo retirada do colete usado pelos PMs. Os vídeos foram publicados no último fim de semana, entre sábado (30) e domingo (1).
Em março deste ano, A Gazeta mostrou que Thiago havia sido suspenso temporariamente da corporação devido a vídeos postados nas redes sociais. A Polícia Militar informou naquela época que houve "uso indevido da imagem da corporação".
Diferentemente da suspensão ocorrida em março, o ex-soldado não teria sofrido punição desta vez. Thiago Garrocho afirma aos seguidores que pediu para sair.
"Eu pedi para sair para não ter ligação nenhuma com a Polícia Militar. Contribuí nove anos no trabalho. Não tenho fundo de garantia, nada. Vou sair com uma mão na frente e outra atrás. Agora é correr atrás daquilo que acho melhor para mim Deus está preparando algo melhor para mim e para minha família"
Thiago Garrocho - Soldado da Polícia Militar
Em consulta ao portal da transparência do governo do Espírito Santo, apesar do anúncio nas redes sociais, Thiago Batista Garrocho Maximiano ainda aparece, até esta segunda-feira (2), como policial militar ativo na corporação. Não há indicativo de que ele tenha se desligado da corporação. Como PM, Thiago recebeu em setembro um salário líquido de R$ 4.419,38. Até março, o soldado atuava no 10º Batalhão, em Guarapari.
Reniely Maximiano e Thiago Garrocho contam na rede social sobre a vida e o trabalho na polícia
Reniely Maximiano e Thiago Garrocho contam na rede social sobre a vida e o trabalho na polícia Crédito: Instagram | @casalpolicial
"Fiquei sem opção para fazer as coisas dentro da polícia, por causa de diversas coisas que estavam acontecendo. Começou a atrapalhar a nossa família, nossa paz, da minha esposa, do meu filho. Por isso eu decidi colocar na bandeja: vale a pena ficar no local onde estou triste trabalhando? Tentei, mas não foi da forma que eu esperava", contou em vídeo.
No Instagram, Garrocho escreveu que "nunca mais" voltaria para a polícia. Em outra publicação na rede social, o ex-soldado informou que iria "empreender"

O que diz a Polícia Militar

Na última segunda-feira (2), a reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para ter um posicionamento da corporação e confirmar se o desligamento do soldado aconteceu após um pedido do próprio policial. Em nota, a PM confirmou que Thiago Batista Garrocho Maximiano pediu demissão da instituição. O pedido foi recebido, e a demissão do ex-soldado foi oficializada no dia 28 de setembro.
Em uma nova resposta enviada nesta quarta-feira (6), a Polícia Militar informou que Thiago Batista Garrocho respondeu a seis procedimentos administrativos por faltas ao serviço, uso indevido da imagem da corporação, agir de forma desrespeitosa com superior hierárquico, expor negativamente a imagem da PM e realizar postagens nas quais aparece em uma viatura com "performances incondizentes com o serviço".
Ainda de acordo com a PM, Garrocho chegou a pedir desligamento em abril desta no. No mês seguinte, no entanto, o ex-soldado desistiu da demissão. Ele voltou a pedir desligamento em julho deste ano e chegou a cumprir um período de licença médica. O pedido de demissão foi publicado no Boletim Geral da PM no dia 28 de setembro.
"Não prosperam as alegações de que o militar aguardava há mais de um ano a sua demissão. Por fim, quanto à alegada demora, vale ressaltar que a indecisão do militar sobre o seu pedido de demissão, solicitação de cancelamento da mesma e posterior pedido para “cancelar” o cancelamento, aliados à sua relutância em seguir a cadeia de tramitação da documentação exigida para o correto andamento do processo, causaram a falta de celeridade do mesmo", informou a Polícia Militar, em nota.
Após o envio da nova nota da corporação, a reportagem tenta contato com Thiago para se posicionar sobre o que disse a Polícia Militar. Este espaço está aberto para manifestação.

Atualização

04/10/2023 - 12:57
Dois dias após se manifestar sobre o pedido de demissão de Thiago Batista Garrocho, a Polícia Militar enviou, nesta quarta-feira (4), uma nova nota sobre o assunto. O texto foi atualizado.
PM tiktoker do ES punido por postar vídeos fardado deixa a corporação

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